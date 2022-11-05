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    eDiffi 简介：NVIDIA 的新 SOTA 图像合成模型经过@whatsai
    3,023 讀數

    eDiffi 简介：NVIDIA 的新 SOTA 图像合成模型

    2022/11/05
    5m
    经过 @whatsai 3,023 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    NVIDIA 的最新模型 eDiffi 生成的图像比 DALLE 2 或 Stable Diffusion 等所有以前的方法更好看、更准确。 eDiffi 可以更好地理解您发送的文本并且更加可定制，增加了我们在 NVIDIA 之前的一篇论文中看到的功能：painter tool。在视频中了解更多...
    featured image - eDiffi 简介：NVIDIA 的新 SOTA 图像合成模型
    #artificial-intelligence#youtube
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

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