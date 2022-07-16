E3 将于 2023 年 6 月回归，由 ReedPop 制作

全球首屈一指的视频游戏大会，即电子娱乐博览会（又名 E3），最终将于 2023 年 6 月 。娱乐软件协会 (ESA) 宣布与 ReedPop 合作，以现场活动的形式复兴该节目. 回归 这将是自 2019 年以来的第一次面对面 E3。E3 2020 因多种原因被取消，包括大流行。 E3 2021 是一个仅限在线的虚拟活动。 E3没有在2022年举行。 ReedPop 是制作 PAX、纽约动漫展和星球大战庆典的制作公司。它还举办了其他流行文化活动，因此 ReedPop 似乎非常适合重新团结全球视频游戏行业活动。根据官方新闻稿，新的 E3 将具有“泰坦尼克号 AAA 揭秘、惊天动地的全球首发，以及对未来视频游戏的独家访问权”。 此外，E3 2023 计划邀请来自互动娱乐行业的出版商、开发商、记者、内容创作者、制造商、买家和许可方。 ReedPop 和 ESA 还承诺，过去 E3 活动中的数字展示和面对面的消费者组件将在明年回归。 REEDPOP 将在 2023 年以现场活动的形式重振 E3 ReedPop 总裁兰斯·芬斯特曼 (Lance Fensterman) 在宣布这一消息时表示：“对于 ReedPop 来说，能够在 2023 年承担起让 E3 回归的责任，我感到非常荣幸和荣幸。”他继续说道，“在 ESA 的支持和认可下，我们将通过我们的世界领先活动组合，以比我们在 ReedPop 已经做的新的和更广泛的方式为全球游戏行业服务，建立一个世界级的活动，和网站。” 同时，ReedPop 游戏全球副总裁 Kyle Marsden-Kish 将担任公司新成立的 E3 团队的领导，以及他的全球游戏直播活动任务。他说：“多年来，我们一直在倾听、聆听和研究全球游戏社区的反馈。E3 2023 将是公认的史诗——回归形式，尊重一直有效的东西——同时重塑无效的东西并设定新的基准用于 2023 年及以后的电子游戏博览会。” 关于这一宣布，ESA 总裁兼首席执行官 Stanley Pierre-Louis 补充说：“我们很高兴能够与制作流行文化活动的全球领导者 ReedPop 一起将 E3 作为面对面活动带回。”他接着说：“过去三年已经证实，E3 以前所未有的方式召集了我们的行业。ReedPop 带来了世界级的人才和对视频游戏行业的敏锐理解，这将有助于提升 E3 未来几年的体验。 " 该公告提到，E3 2023 将具有“简化且安全的媒体注册”。 2019年，超过2000名E3注册记者的个人信息 。 被网上泄露 ReedPop 和 ESA 将在未来几个月内公布已确认的参展商、酒店信息、旅游指南、活动时间表等。 看看哪些游戏公司会为 E3 回归而哪些没有，将会很有趣。在过去的几年里，许多公司只是选择了自己定制的游戏展示或在线直播，这可以说开始让 E3 变得不那么重要了。更不用说创造展位体验和将游戏开发者运送到洛杉矶是昂贵的。 也就是说，ReedPop 是一位经验丰富的娱乐活动组织者，该公司有在大型公司出席的情况下举办此类大型节目的经验。看看结果如何会很有趣。 回顾一下 2019 年 E3 的最后一场现场直播的 The Elden Ring 预告片：