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    E3 将于 2023 年 6 月回归，由 ReedPop 制作经过@totoron

    E3 将于 2023 年 6 月回归，由 ReedPop 制作

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    太長; 讀書

    全球首屈一指的视频游戏大会，即电子娱乐博览会（又名 E3），最终将于 2023 年 6 月回归。娱乐软件协会 (ESA) 宣布与 ReedPop 合作，以现场活动的形式复兴该节目.
    featured image - E3 将于 2023 年 6 月回归，由 ReedPop 制作
    #e3#e3-2023#esa#video-games#reedpop
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