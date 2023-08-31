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    DOE 与 Github：软件盗版的美丽新世界经过@legalpdf
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    DOE 与 Github：软件盗版的美丽新世界

    2023/08/31
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    太長; 讀書

    通过 DOE 诉 Github（修订后的起诉书）的法庭文件，深入了解软件盗版的法律世界。 HackerNoon 的法律 PDF 系列从公共领域检索了此案例，强调了侵犯版权、开源许可的复杂性以及软件开发与法律边界之间复杂的相互作用。
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    tech-companies #tech-companies #github #microsoft
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