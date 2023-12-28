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    DevOps 与 DevSecOps：比较两张战斗卡经过@azilentechnologies

    DevOps 与 DevSecOps：比较两张战斗卡

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    太長; 讀書

    DevOps 和 DevSecOps 是软件开发中的两种方法，旨在提高协作、效率和速度。 DevOps 侧重于开发和运营之间的集成，而 DevSecOps 通过在整个开发生命周期中纳入安全实践来扩展此方法。
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    cloud #devops #devsecops #it-operations
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