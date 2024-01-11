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    DePIN 和 DeWi 来到隋建立突破性的 Karrier One 合作伙伴关系经过@chainwire
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    DePIN 和 DeWi 来到隋建立突破性的 Karrier One 合作伙伴关系

    2024/01/11
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    经过 @chainwire 351 讀數
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    太長; 讀書

    该交易包括 Sui 的战略投资，以推动 Karrier One 不断扩大的全球足迹。此次合作展示了去中心化技术在极大扩展数字世界访问方面的潜力。 Sui 的并行交易、高效的链上数据存储能力和卓越的处理能力与我们的使命完美契合。
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    web3 #web3 #sui #chainwire #press-release
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