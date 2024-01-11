DePIN 和 DeWi 来到隋建立突破性的 Karrier One 合作伙伴关系

安大略省马卡姆，2024 年 1 月 11 日/Chainwire/——该交易包括 Sui 的战略投资，以推动 Karrier One 不断增长的全球足迹的扩张。 ， 与合作 ，自豪地宣布建立战略合作伙伴关系，这标志着先进电信服务与 web3 技术动态功能集成的重大飞跃。 隋 凯里尔一号 此次合作的核心是 Sui 对 Karrier One 的投资，该投资提供资金来帮助扩展其去中心化物理基础设施 (DePIN) 技术。此次合作展示了去中心化技术的潜力，可以极大地扩大数字世界的访问范围并增强服务不足人群的连通性。 这一新合作伙伴关系的技术整合将包括由 Sui 区块链支持的 DePIN 服务以及在 Sui 上推出 Karrier One 去中心化无线 (DeWi) 网络代币。此外，Karrier One 生态系统的贡献者和参与者将能够通过各种活动赚取 DeWi 代币，例如部署无线电和涉及 Karrier One 电话号码的移动使用。 此次发布不仅引入了多功能治理代币，还通过可互换代币和 NFT 访问和使用多种实用程序，扩展了 Karrier 生态系统。例如，作为 Karrier One 实施的一部分，通用电话号码将由 Karrier One 在网络上出售，并通过使用 Karrier 号码系统（KNS）的 NFT 进行保护，该系统具有优先考虑自主数字身份、保护用户数据的功能。并增强数字安全。 KNS 的一个关键功能将是 zkLogin 的集成，zkLogin 是一个基本的 Sui 原语，它通过使用熟悉的 web2 凭证启用 web3 身份验证来简化 Sui 上的用户交互。例如，通过 zkLogin，用户可以使用 Google 或 Facebook 登录，生成由零知识证明保护的自我托管钱包。 通过将 KNS 与 Sui 上的 zkLogin 相结合，该合作伙伴关系使最终用户能够使用他们的电话号码在 web3 中进行交易，而不需要他们管理加密本机钱包。所有 Karrier One 电话号码都将通过这些集成进行分发，作为其电话套餐的默认选项。用户还可以从其他运营商转移号码，从而享受 KNS 和 zkLogin 的好处。 有史以来第一次，用户将能够使用电话号码指定网络上的地址，并通过短信安全、私密地发送和接收数字资产，而无需设置钱包。 Karrier One 已经是 DePIN 技术领域的领先企业，将利用 Sui 的新投资，通过一系列新服务来增强其产品，例如零售无线电部署和与 KNS 一起的创新移动电话计划，为服务欠缺的地区提供重要的基础设施。 这项工作的一个关键方面涉及利用 Karrier One 的先进无线电技术来利用未使用的无线频谱，这些频谱主要来自大型电信公司，而这些公司往往不愿意承担在美国和国外某些地区建设基础设施所需的巨额资本支出。结果，很大一部分频谱没有得到充分利用。 Karrier One 通过高效、有效地将这些信号货币化来解决这一差距，以促进可持续经济增长和包容性互联互通。 “我们很高兴宣布与隋基金会合作，” Karrier One 首席执行官 Samer Bishay 表示。 “这种合作伙伴关系是扩大我们在电信领域影响力和影响力的重要一步。我们的目标始终是确保普遍可访问、负担得起且可持续的连接。Sui 的并行交易、高效的链上数据存储能力和卓越的处理能力结合在一起完全符合我们的使命”。 “即使在网络大量使用的情况下，Sui 也证明了其维持较低且可预测的 Gas 费用的能力，确保我们的用户能够充分利用我们技术的潜力，并实现每日数百万链上哈希交易的前景，尽管对数据存储的巨大要求。这项技术对于我们的电信应用程序扩展至关重要，因为它需要快速、可扩展、大容量的交易处理（九位数到十位数的范围）。 “隋基金会董事总经理 Greg Siourounis 评论道， “我们与 Karrier One 的合作表明了我们致力于使用去中心化技术来构建更加包容和互联的未来。我们的合作伙伴关系不仅仅是目标和价值观的结合，还结合了两种卓越的技术来推进去中心化电信。通过在 Sui 上开发 DePIN 网络，Karrier One 正在利用现有平台无法比拟的网络可扩展性、安全性和效率，并推动我们迈向未来，该技术将成为积极变革的催化剂。” 这种伙伴关系还代表了团队对联合国可持续发展目标 (UN SDG) 的共同承诺，重点关注优质教育（目标 4）、工业、创新和基础设施（目标 9）以及可持续城市和社区（目标 11） 。尤其是，Karrier One 出席 2023 年底在迪拜举行的 COP 28 会议，为展示其与全球可持续发展努力相一致的创新解决方案和战略提供了机会。 此次亮相不仅突显了 Karrier One 对可持续实践的奉献精神，也突显了其在阿联酋和全球舞台上日益增长的影响力。 Karrier One 和 Sui 之间的合作体现了他们利用去中心化技术改善社会和环境的共同愿景。预计将加速 DeWi 解决方案的部署，为全球努力实现可持续、包容和互联的未来做出重大贡献。 接触 隋基金会 媒体@sui.io 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。了解有关该计划的更多信息 。 这里