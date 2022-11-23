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    Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！经过@hackernooncontests
    418 讀數

    Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！

    2022/11/23
    3 分钟
    经过 @hackernooncontests 418 讀數
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    太長; 讀書

    一等奖授予熊市心智模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer。其次，我们有什么是死亡的蓝色按钮？通过@officercia。第三，我们有加密货币是通向《星际迷航》无钱未来之路的缺失环节吗？通过@nebojsa.todorovic。
    featured image - Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！
    #defi#defi-writing-contest
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    黑客！我们回来宣布了最大的写作比赛之一——SORA 和 HackerNoon 举办的 DeFi 写作比赛的第 3 轮结果。

    本次大赛奖励将以XSTUSD进行发放。这是一个完整的您熟悉 XSTUSD 的指南.

    让我们直接进入吧！

    Defi 写作比赛：提名者

    与所有其他比赛一样，我们通过分别使用60:30:10权重选择前 10 篇提交的故事来选出获胜者：


    • 阅读小时数
    • 人数达到
    • 内容的新鲜度


    然后，HackerNoon 的编辑团队进行投票，选出前三名的故事，并决定获胜者的排名顺序。


    但对于本次比赛，有一个不同之处：

    感谢我们的赞助商 SORA，我们每个月还会赠送 4 个 DEO 代币和前 10 名被提名者！

    image

    SORA 的 Defi 写作大赛：第三轮提名和获奖者

    1. 加密货币是《星际迷航》无钱未来之路上缺失的一环吗？通过@nebojsa.todorovic
    2. @darragh 乌克兰的胜利将导致利率逆转和下一个加密货币牛市。
    3. 不要相信炒作，相信@emholt的历史。
    4. 区块链三难困境：第 0 层能否成为@antagonist大规模采用的解决方案。
    5. “这些不是自助洗衣店代币”—— @anormaljourney的加密狂野西部的终结。
    6. @anormaljourney的 Merge 将如何改变 Web3
    7. 10 种常见的 DeFi 骗局以及如何避免它们，作者： @toluajet
    8. 死亡的蓝色按钮是什么？通过@officercia
    9. 熊市心理模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer
    10. 关于以太坊合并你需要知道的一切，作者： @toluajet

    一等奖授予熊市心智模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer

    image

    “这是一本关于如何在持续的熊市中做好心理准备的入门读物。很棒的建议和精彩的阅读。” - HackerNoon 编辑器


    恭喜@cryptoengineer ，您赢得了 2500 XSTUSD。

    其次，我们有什么是死亡的蓝色按钮？通过@officercia

    image

    “看来我找到了这群人中最好的故事。这位作家每次参加都会获胜。几乎是作弊码。” - HackerNoon 编辑器

    恭喜@officercia ，获得第二名并赢得 1500 XSTUSD！

    第三，我们有加密货币是通向《星际迷航》无钱未来之路的缺失环节吗？通过@nebojsa.todorovic

    image

    “当前时代的结论——“Federation Crypto Credit vs. Borg Crypto。那不是什么东西吗？”故事写得很好，有助于与我们认为的 2020 年代及以后的情况形成对比。星际信用？更像是自相残杀的战争是我们所处的位置。得到我的投票，但我很遗憾错过了研究星际信贷物流与我们今天拥有的 SWIFT 物流的机会。” - HackerNoon 编辑

    @nebojsa.todorovic 干得好，您赢得了 1000 XSTUSD！

    再次恭喜所有获奖者！我们将尽快联系所有获奖者。如需更新，请关注contests.hackernoon.com

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    永远记住，拥有您钥匙的他/她/他们拥有您的钱包。

    不要把你的钱包交给网络陌生人！！


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