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    DALL·E mini 是如何工作的？经过@whatsai
    23,341 讀數

    DALL·E mini 是如何工作的？

    2022/06/19
    3 分钟
    经过 @whatsai 23,341 讀數
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    太長; 讀書

    Dalle mini 是一个免费的开源 AI，它可以从文本输入中生成令人惊叹的图像。这个人工智能叫做 DALL·E mini，可以用来测试你对 Dall-e mini 生成图像能力的了解。 Dalle Mini 是一个开源 AI，可以使用一个名为 DALimini 的简单工具来玩。 DALIMini 是 openai 在过去一年中创建的社区创建项目，并从那时起不断发展并取得了令人难以置信的成果。

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    featured image - DALL·E mini 是如何工作的？
    #ai#artificial-intelligence#dalle
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    关于 @whatsai
    LEARN MORE ABOUT @WHATSAI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
    react to story with heart

    Dalle mini 很棒——你可以使用它！

    我敢肯定，你在过去几天里在你的 Twitter 提要中看到过类似的图片。如果您想知道它们是什么，它们是由名为 DALL·E mini 的 AI 生成的图像。如果您从未看过这些，则需要观看此视频，因为您错过了。如果您想知道这怎么可能，那么您正在观看完美的视频，并且会在不到五分钟的时间内知道答案。

    Dalle mini 是一个免费的开源 AI，它可以从文本输入中生成令人惊叹的图像。以下是它的工作原理：

    观看视频

    参考：

    ►阅读全文：https://www.louisbouchard.ai/dalle-mini/
    ►DALL·E mini vs. DALL·E 2：https://youtu.be/0Eu9SDd-95E
    ►最奇怪/最有趣的 DALL·E 迷你结果：https://youtu.be/9LHkNt2cH_w
    ►玩 DALL·E mini：https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini
    ►DALL·E mini 代码：https://github.com/borisdayma/dalle-mini
    ►Boris Dayma 的推特：https://twitter.com/borisdayma
    ► Boris Dayma 等人的出色而完整的技术报告：https://wandb.ai/dalle-mini/dalle-mini/reports/DALL-E-Mini-Explained-with-Demo--Vmlldzo4NjIxODA#the-clip-神经网络模型
    ►Tanishq Mathew Abraham 关于 Dall-e mini 的精彩话题：
    https://twitter.com/iScienceLuvr/status/1536294746041114624/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536294746041114624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2 com%2Fmediaembed%2Fvbqh2s%3Fresponsive%3Dtrueis_nightmode%3Dtrue
    ►VQGAN 解释：https://youtu.be/JfUTd8fjtX8
    ►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）：https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

    视频记录

    0:00

    我敢肯定你见过这样的照片

    0:02

    在过去的几个推特中

    0:04

    如果你想知道他们穿什么，他们

    0:06

    是由 ai 生成的图像，称为

    0:08

    dali mini 如果你从未见过那些你

    0:11

    需要观看此视频，因为您是

    0:12

    如果您想知道这是怎么回事，请错过

    0:14

    可能你很完美

    0:16

    视频，并会在更少的时间内知道答案

    0:18

    超过5分钟这个名字dali必须

    0:21

    我已经敲响了两个钟声

    0:23

    这个模型的版本由 openai 在

    0:26

    过去的一年取得了令人难以置信的成果

    0:28

    但这个是不同的 dalimini 是一个

    0:31

    开源社区创建项目

    0:33

    灵感来自第一个版本的德里

    0:35

    并从那时起不断发展

    0:38

    由于鲍里斯，现在令人难以置信的结果

    0:41

    daima 和所有贡献者是的，这个

    0:43

    意味着您可以立即使用它

    0:46

    感谢拥抱的脸，链接在

    0:48

    下面的描述，但给这个

    0:49

    播放前几秒钟的视频

    0:51

    有了它，这将是值得的，你会

    0:54

    比这个ai更了解

    0:55

    大理核心你身边的每一个人

    0:58

    mini 和德里非常相似，所以我的

    1:00

    该模型的初始视频很棒

    1:02

    介绍这个它有两个主要的

    1:04

    组件，因为您怀疑一种语言和

    1:07

    一个图像模块首先它必须

    1:10

    理解文字提示，然后

    1:12

    生成图像跟随它两个非常

    1:14

    不同的东西需要两个非常

    1:17

    不同型号主要区别

    1:18

    与德里一起在模型中

    1:20

    架构和训练数据，但

    1:22

    端到端的过程几乎是

    1:24

    同样在这里我们有一个语言模型

    1:27

    bart bart 是一个训练有素的模型

    1:29

    将文本输入转换为一种语言

    1:32

    在下一个模型可以理解

    1:34

    训练我们提供成对的图像

    1:36

    dalemini bart 的字幕采用文本

    1:39

    标题并将其转换为离散的

    1:42

    将被

    1:44

    下一个模型，我们根据

    1:46

    生成的图像之间的差异

    1:48

    并将图像作为输入发送，但随后

    1:51

    这是什么东西在这里产生

    1:54

    我们称之为解码器的图像

    1:57

    采用新的标题表示

    1:59

    由 bart 生产，我们称之为

    2:01

    编码并将其解码为

    2:04

    在这种情况下，图像解码器是

    2:07

    vqgan 一个我已经介绍过的模型

    2:10

    频道所以我绝对邀请你

    2:11

    如果您有兴趣，请观看视频

    2:14

    简短的 vkugen 是一个伟大的架构

    2:16

    做相反的事情，它学会了如何去

    2:19

    这样的编码映射并生成

    2:22

    当您怀疑 gpt3 和

    2:25

    其他语言生成模型做一个

    2:27

    非常相似的东西编码文本和

    2:29

    解码新生成的映射

    2:32

    变成它发回给你的新文本

    2:35

    这里是一样的，但是有像素

    2:37

    形成图像而不是字母

    2:40

    形成一个它学习的句子

    2:42

    数以百万计的编码图像对来自

    2:45

    互联网所以基本上你发表

    2:47

    带有标题的图像，最终成为

    2:50

    在重建中相当准确

    2:52

    初始图像，然后您可以提供新图像

    2:54

    看起来像

    2:56

    训练，但有点不同，它

    2:59

    将产生一个全新但

    3:01

    类似的图像，我们通常添加

    3:04

    这些编码只是一点点噪音

    3:06

    生成一个新的图像代表

    3:08

    相同的文本提示，瞧，这就是

    3:12

    dali mini 学习从

    3:14

    正如我提到的，你的文字标题是

    3:17

    开源，你甚至可以玩

    3:19

    多亏了拥抱的脸

    3:22

    当然这只是一个简单的

    3:24

    概述，我省略了一些重要的

    3:26

    如果您想了解更多信息，请执行以下步骤

    3:29

    我链接的模型的详细信息很好

    3:31

    下面描述中的资源我

    3:34

    最近还发布了两个短视频

    3:36

    展示了一些有趣的结果以及

    3:38

    与每日 2 的比较结果

    3:40

    同样的文字提示很酷

    3:42

    看到我希望你喜欢这个视频

    3:45

    如果是这样，请花几秒钟

    3:47

    在评论中告诉我并留下

    3:50

    就像我不会在下周见到你，而是在

    3:52

    两周后又一篇了不起的论文

    3:55

    [音乐]

    4:14

    [音乐]



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