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    DALL·E 2 预训练缓解措施经过@whatsai
    378 讀數

    DALL·E 2 预训练缓解措施

    2022/07/18
    6m
    经过 @whatsai 378 讀數
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    太長; 讀書

    大多数人工智能模型都不是开源的，这意味着我们这些普通人无法自由使用它们。这就是我们将在本视频中深入探讨的内容……最著名的 Dall-e 2 可用于根据随机提示生成图像。用于训练此类模型的数据也来自互联网上的随机图像，非常漂亮。我们将调查他们试图降低风险的措施，以及他们如何从互联网上过滤掉暴力和色情图片。

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    #dalle2#dalle#ai#machine-learning
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