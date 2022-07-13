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    CVPR 2022 最佳论文荣誉奖：双快门光学振动传感经过@whatsai

    CVPR 2022 最佳论文荣誉奖：双快门光学振动传感

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    太長; 讀書

    每周向您的电子邮件解释一个新的 AI 应用程序！加入以了解更多信息并听到一些疯狂的结果。他们使用摄像头和激光束在任何振动表面上重建声音，使他们能够隔离乐器、专注于特定扬声器、消除环境噪音以及更多令人惊叹的应用。该项目背后的公司被 mark shanin dorian 和 Chan Dorian 以及 Dorian O'Toole、Matthew 和 Narasimhan 称为双快门光学振动传感。

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    #artificial-intelligence#ai#ml
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    Louis Bouchard

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