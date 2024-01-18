COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命

增强以太坊上的隐私 隐私一直是区块链世界的核心问题，以太坊的扩张进一步凸显了这个问题。挑战在于在不影响可扩展性和用户体验的情况下集成强大的隐私解决方案。这就是开发公司转向以太坊第 2 层并引入 Garbling Circuits 技术发挥作用的地方。 乱码电路：密码学的突破 Garbling Circuits 是一种开创性的加密协议，是这一新隐私计划的核心。它提供了速度、轻便性和安全性的独特组合，为隐私保护钱包、去中心化交易所 (DEX) 等应用程序铺平了道路。 隐私创新战略合作伙伴关系 生态系统增长基金的第一个接受者是 Soda Labs，该公司以其在多方计算 (MPC) 方面的专业知识而闻名。此次合作旨在扩展混淆协议和其他MPC协议的实际应用，增强隐私网络的安全性和可扩展性。 2500 万美元的生态系统基金推动隐私倡议 为了大力推动以隐私为中心的举措，COTI 基金会已通过其生态系统基金拨款 2500 万美元，令人印象深刻。这笔巨额投资的最初接受者是 ，加密多方计算（MPC）领域的杰出参与者。这一战略合作伙伴关系使 Soda Labs 处于乱码协议和其他高级 MPC 协议研究的前沿。此次合作旨在扩展安全 MPC 的实际应用，确保为 COTI 用户提供强大且可扩展的隐私网络。 苏打实验室 Soda Labs 的关键人物 Avishay Yanai 对此次合作表达了热情，他表示：“我们长期以来一直倡导安全 MPC 中乱码电路背后的创新，有了 COTI 基金会的信任票，我们可以继续构建隐私工具下一代 web3 所需。 拥抱乱码电路：革命性的隐私范式 这一战略举措的核心是 COTI 的创新 Garbling Circuits 技术，这是一项为 COTI V2 提供支持的加密突破。这项变革性技术引入了更快、更轻、更安全的隐私解决方案，为各种应用提供了基础。从保护隐私的钱包和去中心化交易所 (DEX) 到私人人工智能培训和治理，COTI V2 的功能涵盖了现实世界的用例范围。 COTI 向以太坊第 2 层的迁移以及与 Soda Labs 的战略联盟非常契合，体现了 COTI 对以隐私为中心的解决方案的奉献精神。双方共同努力开发一种全面的应用程序，保证各类客户的私人交易，同时严格遵守监管要求。 生态系统增长基金：培育整体发展 生态系统增长基金由 COTI 基金会发起，分配了 4 亿个 COTI 代币，价值 2500 万美元。该基金的目的是为旨在促进 COTI 生态系统扩张和繁荣的举措提供资金。该基金将帮助开发商、合作伙伴和资助计划，促进 COTI V2 生态系统的全面增长战略。 COTI 首席执行官 Shahaf Bar-Geffen 强调了生态系统增长基金的重要性，他表示：“COTI 生态系统增长基金代表着 COTI 向以隐私为中心的以太坊 L2 发展过程中迈出了里程碑式的一步。该基金的创建对于推动 COTI V2 的采用和生态系统内应用程序的开发至关重要。 COTI V2 开发者网络和主网启动 预计将于 2024 年第二季度发布 COTI V2 开发者网络，随后主网发布，COTI 将自己定位为 Web3 领域的领导者。隐私、可扩展性和生态系统开发的综合方法为 COTI 在以太坊第 2 层领域的变革之旅奠定了基础。 结论 随着 COTI 不断突破创新界限，其向以太坊第 2 层的战略转变，加上 Garbling Circuits 技术以及与 Soda Labs 等领先企业的合作，使该公司成为 Web3 领域的开拓者。通过大量投资和战略合作伙伴关系体现出的对隐私的承诺，强化了 COTI 在塑造区块链技术未来方面的作用。区块链社区期待 COTI V2 开发者网络的推出，热切等待 COTI 旅程中这一变革性篇章的展开。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ 既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥