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    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命经过@ishanpandey

    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命

    2024/01/18 新歷史
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    经过 @ishanpandey
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    太長; 讀書

    区块链开发公司 COTI 公布了一项战略转型，从有向无环图 (DAG) 技术过渡到以太坊第 2 层。这一重大转变推动 COTi 在以太坊生态系统中占据领导地位，并重新关注可扩展的隐私解决方案。 2500 万美元的生态系统基金推动隐私倡议。
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    web3 #privacy-on-ethereum #coti #coti-v2
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