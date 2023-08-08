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    Coinbase 的基础：区块链的下一个大飞跃

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    太長; 讀書

    Coinbase 是加密货币领域家喻户晓的名字，见证了天文数字的增长轨迹。自成立以来，该平台的用户群激增，2021 年用户数量达到 5600 万，2022 年几乎翻倍，达到 1.08 亿。Base 的核心是以太坊 L2 解决方案。但它的区别在于它的功能和支持它的强大力量。
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