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    Cassandra：开箱即用的高度可扩展数据库经过@therealone
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    Cassandra：开箱即用的高度可扩展数据库

    2023/12/27
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    经过 @therealone 531 讀數
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    太長; 讀書

    本文概述了 Cassandra，这是一种高度可扩展的分布式宽列数据库。 Cassandra 旨在优先考虑可用性和分区容错性，使其适合一致性不是关键要求的应用程序。它支持高吞吐量和更快的写入操作。
    featured image - Cassandra：开箱即用的高度可扩展数据库
    cloud #devops #nosql-databases #nosql
    Denis Larionov HackerNoon profile picture

    @therealone

    Denis Larionov

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