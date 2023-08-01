Blooprint：看看新的以太坊 Launchpad 向创始人捐赠 10 万美元

在充满活力的 DeFi 格局中，项目创始人因资源匮乏而苦苦挣扎。 为了应对这一持续存在的问题， 正在接受挑战：一个旨在缩小 Web3 项目资源差距的启动平台。 Blooprint Labs 弥合创始人与投资者之间的差距 传统的早期融资方法往往无法支持 Web3 项目，这主要是由于缺乏激励结构、灵活性和对加密领域的全面了解。这不可避免地造成潜在投资者和有前途的项目之间的脱节。 这个问题对于普通加密货币投资者来说尤其具有挑战性，他们可能缺乏做出明智决策所需的专业知识。 Web3 行业总体上缺乏透明度和监管，这加剧了人们在支持没有良好记录的项目时的犹豫不决。 为 Web3 的下一位大创始人提供正确的资源正是 Blooprint 旨在做出有意义的改变的地方。 @Kade_Greenland 深入了解 Blooprint 的开拓性解决方案 Blooprint 的启动板提供了全方位的生态系统集成、可定制的兑现时间表、放大的质押奖励以及对各种加密货币的无与伦比的支持。 这种方法为加密货币投资者提供了一个绝佳的机会，可以尽早获得有前途的项目并使其投资组合多样化。相反，项目创始人受益于知名度的提高、资金的获取以及热情的支持者社区。 Blooprint 生态系统的核心是 $BLOO 代币，它是质押、治理、激励和平台交易的支柱。 范式转变的赠款发行 作为一项大胆而富有远见的举措，Blooprint 致力于为最杰出和创新的 Web3 项目提供 为 Web3 的未来提供资金。值得注意的是，这笔赠款甚至适用于尚未推出产品的创始人。 10 万美元的慷慨资助， 这种前瞻性的方法使早期开发人员能够与已建立的项目一起竞争。为了进一步促进创新，Blooprint 简化了赠款计划的申请和支付流程，确保透明度和效率。 通过 Blooprint 坚定不移的奉献精神，Web3 的未来比以往任何时候都更加光明。 重点介绍 Blooprint Launchpad 的突出功能 Blooprint Launchpad 以其一系列独特功能脱颖而出： 内置自动化通过悬崖和归属机制确保清晰的代币分配。 经过验证的合作伙伴网络为项目提供全面的端到端支持。 链上活动保证最大程度的透明度和完整性。 该平台提供传统 IDO 和买家需求 IDO 的结合，奖励早期投资者。 一旦 IDO 代币可用，用户就可以通过在线申领方便地获取它们。 。确保始终 DYOR 并寻求支持和鼓励更深入理解风险：回报方程的社区。 投资加密项目本质上是有风险的 准备启动 Blooprint 的启动板为 Web2 和 Web3 创始人面临的持久挑战提供了一个诱人的解决方案。通过提供一个将他们与投资者及其社区联系起来的去中心化平台，Blooprint 开辟了新的可能性。 对于 Web3 创始人或任何参与 Web3 领域创新企业的人，不要错过探索 Blooprint 的 10 万美元赠款赠品的机会。 查看他们的 或深入研究他们的 ，以更全面地了解 Blooprint 团队正在构建的内容。 网站 白皮书