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    Blooprint：看看新的以太坊 Launchpad 向创始人捐赠 10 万美元经过@blooprint
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    Blooprint：看看新的以太坊 Launchpad 向创始人捐赠 10 万美元

    2023/08/01
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    太長; 讀書

    Blooprint 是一个启动平台，旨在弥补 Web3 项目的资源缺口。 Blooprint 生态系统的核心是 $BLOO 代币，它是质押、治理、激励和平台交易的支柱。该平台提供传统 IDO 和买家需求 IDO 的结合，奖励早期投资者。
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