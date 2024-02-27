BlockDAG 的 Gleam 活动达到 TVL 里程碑 - 他们如何与投资者一起庆祝





随着 Tron 成功达到 TVL 里程碑，其价格最近一直呈上升趋势。 Borroe Finance 在加密货币市场进行了历史性的预售，将投资者的注意力转移到了预售币上。随着加密货币市场取得重大进展，目前另一种流行的加密货币是BlockDAG 币，它受到了人们的关注。





除了作为一个以用户为中心的颠覆性品牌为矿工和狂热投资者提供令人惊叹的选择外，BlockDAG 还通过宣布举办闪光活动并赠送 200 万枚代币来回馈社区成员。

Borroe Finance 预售背后的炒作

最近，一种名为 Borroe Finance 的新的基于 Polygon 的代币在加密世界中大幅上涨。如果您在加密货币市场进行交易，您就会知道这种新的预售代币表现非常出色。





Borroe Finance 正在利用 AI 生成的资金与 Web3 合并，为其投资者提供安全、可靠、高效的支付解决方案。这对投资者有何好处？





他们可以通过安全透明的平台买卖未来的 NFT。为了让它更有趣，列出 NFT 的卖家可以提供相当大的折扣，以鼓励更多买家。





Tron 价格飙升，达到 TVL 里程碑

过去一周，波场 Tron 实现了 TVL 里程碑，成功引领了加密货币市场的趋势。在达到上述水平后，Tron 的价格正在显着上涨，成为目前的趋势加密货币。 Tron 是一种去中心化的、基于区块链技术运行的加密货币。





Tron 有助于在不使用任何媒介的情况下直接连接内容创作者和他们的受众。不仅如此，Tron 还为开发者提供了一个开发 dApp（也称为去中心化应用程序）的平台。





BlockDAG 200 万美元赠品：第 2 批几乎售罄

BlockDAG在2024年崛起，第一批迅速售空，项目已进入第二批预售，价格0.0015，极具吸引力。 BDAG 的路线图预计耗资 6 亿美元，看起来很有希望。





BlockDAG 吸引了知名投资者的关注，并宣布为其幸运投资者提供 200 万美元的赠品。社区成员有机会分享 BlockDAG 提供的这一丰厚奖池，但前提是参与预售。有关如何参与预售并提高获胜概率的详细信息，请访问 BlockDAG 网站。









BlockDAG 现已进入第二批销售，即将售罄，这为投资者提供了参与其大量赠品的宝贵机会。 BlockDAG 旨在对加密货币市场产生重大影响，预计到 2024 年底销售额将达到 6 亿美元，使其成为最强劲的预售代币之一。





该公司对用户的承诺通过其创新产品得到体现，包括一系列高效采矿设备和旨在最大限度减少电池消耗的移动应用程序。





这种以用户为中心的方法不仅在社区内赢得了赞誉，也为 BlockDAG 在加密领域的强大地位做出了贡献。





未来展望

随着 Tron 加密货币价格显着飙升，并达到总价值锁定 (TVL) 里程碑，现在似乎是投资的好时机。同样，BlockDAG 也吸引了传统加密投资者的注意力，与 Tron 的成功并行。





BlockDAG 宣布的大量赠品极大地增强了更广泛的加密社区和 BlockDAG 自己的追随者之间的信任。第 2 批的快速销售证明了这种信心的飙升，表明投资者对 BlockDAG 的潜力充满信心。





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