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    BlobGAN：GAN 迈出的一大步经过@whatsai
    1,242 讀數

    BlobGAN：GAN 迈出的一大步

    2022/05/14
    5 分钟
    经过 @whatsai 1,242 讀數
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    太長; 讀書

    BlobGAN 允许对图像进行不真实的操作，使控制简单的 blob 变得超级容易。所有这些小斑点代表一个物体，您可以移动它们或使它们变大、变小甚至移除它们，它对图像中它所代表的物体具有相同的效果。您甚至可以通过复制 blob 创建新颖的图像，在数据集中创建看不见的图像，例如带有两个吊扇的房间。在视频中了解更多信息！在这里观看视频！

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    featured image - BlobGAN：GAN 迈出的一大步
    #artificial-intelligence#gans
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    关于 @whatsai
    LEARN MORE ABOUT @WHATSAI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
    react to story with heart

    BlobGAN 允许对图像进行不真实的操作，使控制简单的 blob 变得超级容易。所有这些小斑点代表一个物体，您可以移动它们或使它们变大、变小甚至移除它们，它对图像中它所代表的物体具有相同的效果。这太酷了！

    正如作者在他们的结果中分享的那样，您甚至可以通过复制 blob 创建新颖的图像，在数据集中创建看不见的图像，！如果我错了，请纠正我，但我相信这是一篇（如果不是第一篇）论文，它使图像的修改变得像移动 blob 一样简单，并允许在训练数据集中看不到的编辑。

    与我们都知道的一些公司相比，你实际上可以玩这个！他们公开分享了他们的代码和一个 Colab 演示，您可以立即尝试。更令人兴奋的是 BlobGAN 的工作原理。在视频中了解更多信息！

    观看视频

    参考

    ►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/blobgan/
    ►Epstein, D.、Park, T.、Zhang, R.、Shechtman, E. 和 Efros, AA, 2022。
    BlobGAN：空间分离的场景表示。 arXiv 预印本
    arXiv:2205.02837。
    ►项目链接： https ://dave.ml/blobgan/
    ►代码： https ://github.com/dave-epstein/blobgan
    ►Colab 演示： https ://colab.research.google.com/drive/1clvh28Yds5CvKsYYENGLS3iIIrlZK4xO?usp=sharing#scrollTo=0QuVIyVplOKu
    ►我的时事通讯（一个新的 AI 应用程序每周向您的电子邮件解释！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/

    视频记录

    0:00

    如果您认为枪支的进步

    0:02

    结束了，你大错特错了

    0:04

    这是blob枪，这篇新论文是

    0:07

    只是令人难以置信的blob枪允许

    0:09

    对图像的虚幻处理变得超级

    0:12

    轻松控制所有简单的blob

    0:14

    这些小斑点代表一个物体

    0:17

    你可以移动它们来制作它们

    0:19

    更大更小甚至删除它们和

    0:22

    它会对

    0:24

    它在图像中表示的对象 this

    0:26

    就像作者分享的那样酷

    0:29

    他们的成果你甚至可以创造小说

    0:31

    通过复制 blubs 创建图像

    0:34

    像这样在数据集中看不见的图像

    0:37

    如果房间有两个吊扇，请纠正我

    0:40

    我错了，但我相信这是其中之一

    0:42

    不是第一篇论文

    0:44

    修改图像很简单

    0:46

    移动 blob 并允许

    0:49

    培训中未见的编辑

    0:51

    数据集，你实际上可以玩

    0:53

    这家与其他公司相比，我们

    0:55

    都知道他们分享的都是公开的

    0:58

    还有一个协作演示，您可以立即尝试

    1:00

    更令人兴奋的是 bloggian 的工作方式

    1:03

    我们将在几秒钟内深入探讨

    1:05

    发表一篇优秀的论文，比如

    1:07

    研究人员需要运行的blobgun

    1:09

    在多台机器上进行多次实验

    1:12

    玩枪的人知道多久

    1:14

    这个过程很痛苦，可以加

    1:16

    他们的代码在 github 和

    1:18

    google collab 这意味着他们的代码有

    1:21

    有趣的是可以重现这个

    1:24

    这也是一个真正的强项

    1:26

    剧集的赞助商权重和偏见

    1:28

    权重和偏见改变了我的生活

    1:30

    研究员它跟踪你需要的一切

    1:32

    使您的代码可重现

    1:34

    超参数 github 提交

    1:36

    硬件使用指标和 python

    1:38

    版本让你没有头疼 ok

    1:41

    有些可能仍然出现，因为

    1:43

    截止日期或错误，但没有尝试

    1:45

    重现实验权重和

    1:47

    偏见在以下情况下也非常有用

    1:49

    与他人分享您的实验结果

    1:51

    你的同事一个很好的工具是

    1:53

    他们可以充当仪表板的报告

    1:56

    主管 pis 或经理检查如何

    1:59

    实验意义更大

    2:01

    研究时间，同时提高你的

    2:03

    反馈的质量请不要喜欢

    2:06

    大多数保留代码的研究人员

    2:08

    秘密并尝试使用权重和偏差

    2:10

    使用下面的第一个链接

    2:13

    现在让我们回到我们的纸球枪

    2:16

    空间分离的场景

    2:18

    陈述 标题说的是它

    2:21

    blovkian 使用 blob 来解开

    2:23

    场景中的物体意味着

    2:25

    模型学习将每个 blob 与

    2:28

    场景中的特定对象，例如

    2:30

    受过训练的床窗或吊扇

    2:33

    您可以移动 blob 和对象

    2:35

    周围单独使它们更大或

    2:37

    较小的复制它们甚至删除

    2:40

    他们从图片当然是

    2:42

    结果并不完全现实，但

    2:44

    正如一个伟大的人所说，想象一下

    2:47

    这种方法的潜力还有两个

    2:49

    文件下线

    2:51

    更酷的是这次培训

    2:53

    发生在一个无监督的方案中

    2:55

    意味着你不需要每一个

    2:57

    像你一样训练它的图像示例

    3:00

    在监督学习中的一个简单例子

    3:02

    是监督训练需要

    3:05

    你有所有想要的

    3:06

    图像中设置的操作

    3:08

    教 blob 学习那些

    3:10

    转换，而在无监督

    3:13

    学习你不需要这么广泛

    3:15

    数据和模型将学习实现

    3:17

    这个任务本身关联着诈唬牌

    3:20

    没有明确地对自己的对象

    3:22

    我们用一个标签来训练模型

    3:24

    枪中的发生器和鉴别器

    3:27

    时尚我会做一个快速

    3:28

    概述，因为我已经涵盖了枪支

    3:30

    以前的许多视频和枪一样

    3:33

    鉴别器的责任是

    3:35

    训练生成器创建逼真的

    3:38

    图像最重要的部分

    3:40

    架构是我们的生成器

    3:42

    blobs 和 style gun 2 like decoder i

    3:45

    还涵盖了基于风格的枪式发电机

    3:48

    如果您对其他视频感到好奇

    3:50

    它是如何工作的，但简而言之，我们首先

    3:52

    创建我们的blob 这是通过采取

    3:55

    大多数发生器中的随机噪声

    3:57

    网络并将其映射到 blob 中

    4:00

    第一个神经网络，这将是

    4:02

    在培训期间学习，那么您需要

    4:05

    做不可能的事

    4:07

    表示并创建真实图像

    4:10

    这就是甘魔法的地方

    4:12

    因为你还在听

    4:14

    请考虑订阅

    4:16

    频道并喜欢视频，这意味着

    4:18

    很多，也免费支持我的工作

    4:21

    我们有一个叫做learn ai的社区

    4:23

    一起上discord学习交流

    4:26

    与其他人工智能爱好者一起，我深信不疑

    4:28

    你会喜欢那里的，我会很高兴的

    4:30

    遇见你

    4:32

    我们需要像建筑一样的明星枪

    4:34

    从这些 blob 创建我们的图像

    4:37

    当然，我们添加了架构

    4:39

    我们刚刚创建作为输入的 blob

    4:41

    而不是通常的随机噪声

    4:43

    然后我们使用

    4:45

    鉴别器学习生成

    4:47

    一旦我们拥有了真实的图像

    4:50

    足够的结果意味着我们的模型可以

    4:52

    采用 blob 表示而不是

    4:54

    噪声并生成图像，但我们仍然

    4:57

    有问题我们如何解开

    4:59

    那些 blob 并使它们匹配对象

    5:02

    这就是我们的美丽

    5:04

    无监督的方法模型将

    5:06

    迭代改进，创造现实

    5:08

    结果，同时也学习如何

    5:11

    以 a 的形式表示这些图像

    5:13

    您可以在此处看到的固定数量的 blob

    5:15

    blubs 是如何经常用来表示的

    5:17

    相同的物体或非常相似的物体

    5:20

    在这里的场景中，您还可以看到如何

    5:22

    同样的手套被用来代表

    5:24

    要么是一扇窗户，要么是一幅画

    5:26

    很有意义同样你可以

    5:29

    看到光几乎总是

    5:31

    类似地在布卢布堡中表示

    5:33

    你可以看到 blubs 经常出现

    5:35

    代表同一地区的

    5:37

    场景肯定会把你带到

    5:39

    数据集中图像的相似性

    5:42

    用于这个实验，瞧这个

    5:45

    blobgan 是如何学会操纵的

    5:47

    使用非常直观的 blob 的场景

    5:50

    我很高兴看到

    5:52

    结果的真实性提高了保持

    5:54

    使用这种技术的类似方法

    5:57

    我们可以设计简单的交互式应用程序

    5:59

    让设计师和任何人

    6:01

    轻松操作图像，这非常

    6:04

    令人兴奋的当然这只是一个

    6:06

    这篇新论文的概述和我

    6:08

    强烈建议阅读他们的论文

    6:10

    为了更好的理解和很多

    6:12

    有关他们方法的更多详细信息

    6:13

    他们像我一样做的实施和测试

    6:16

    早些时候在视频中说他们还

    6:18

    公开分享他们的代码和颜色

    6:20

    演示您可以立即尝试所有

    6:22

    链接在下面的描述中

    6:24

    感谢您观看到最后

    6:27

    我下周见

    6:28

    惊人的纸

    [音乐]

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