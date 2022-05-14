BlobGAN：GAN 迈出的一大步

BlobGAN 允许对图像进行不真实的操作，使控制简单的 blob 变得超级容易。所有这些小斑点代表一个物体，您可以移动它们或使它们变大、变小甚至移除它们，它对图像中它所代表的物体具有相同的效果。您甚至可以通过复制 blob 创建新颖的图像，在数据集中创建看不见的图像，例如带有两个吊扇的房间。在视频中了解更多信息！在这里观看视频！

BlobGAN 允许对图像进行不真实的操作，使控制简单的 blob 变得超级容易。所有这些小斑点代表一个物体，您可以移动它们或使它们变大、变小甚至移除它们，它对图像中它所代表的物体具有相同的效果。这太酷了！

正如作者在他们的结果中分享的那样，您甚至可以通过复制 blob 创建新颖的图像，在数据集中创建看不见的图像， ！如果我错了，请纠正我，但我相信这是一篇（如果不是第一篇）论文，它使图像的修改变得像移动 blob 一样简单，并允许在训练数据集中看不到的编辑。

与我们都知道的一些公司相比，你实际上可以玩这个！他们公开分享了他们的代码和一个 Colab 演示，您可以立即尝试。更令人兴奋的是 BlobGAN 的工作原理。在视频中了解更多信息！

观看视频

参考

►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/blobgan/

►Epstein, D.、Park, T.、Zhang, R.、Shechtman, E. 和 Efros, AA, 2022。

BlobGAN：空间分离的场景表示。 arXiv 预印本

arXiv:2205.02837。

►项目链接： https ://dave.ml/blobgan/

►代码： https ://github.com/dave-epstein/blobgan

►Colab 演示： https ://colab.research.google.com/drive/1clvh28Yds5CvKsYYENGLS3iIIrlZK4xO?usp=sharing#scrollTo=0QuVIyVplOKu

►我的时事通讯（一个新的 AI 应用程序每周向您的电子邮件解释！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/

视频记录

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如果您认为枪支的进步

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结束了，你大错特错了

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这是blob枪，这篇新论文是

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只是令人难以置信的blob枪允许

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对图像的虚幻处理变得超级

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轻松控制所有简单的blob

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这些小斑点代表一个物体

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你可以移动它们来制作它们

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更大更小甚至删除它们和

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它会对

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它在图像中表示的对象 this

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就像作者分享的那样酷

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他们的成果你甚至可以创造小说

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通过复制 blubs 创建图像

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像这样在数据集中看不见的图像

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如果房间有两个吊扇，请纠正我

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我错了，但我相信这是其中之一

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不是第一篇论文

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修改图像很简单

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移动 blob 并允许

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培训中未见的编辑

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数据集，你实际上可以玩

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这家与其他公司相比，我们

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都知道他们分享的都是公开的

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还有一个协作演示，您可以立即尝试

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更令人兴奋的是 bloggian 的工作方式

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我们将在几秒钟内深入探讨

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发表一篇优秀的论文，比如

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研究人员需要运行的blobgun

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在多台机器上进行多次实验

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玩枪的人知道多久

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这个过程很痛苦，可以加

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他们的代码在 github 和

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google collab 这意味着他们的代码有

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有趣的是可以重现这个

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这也是一个真正的强项

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剧集的赞助商权重和偏见

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权重和偏见改变了我的生活

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研究员它跟踪你需要的一切

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使您的代码可重现

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超参数 github 提交

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硬件使用指标和 python

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版本让你没有头疼 ok

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有些可能仍然出现，因为

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截止日期或错误，但没有尝试

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重现实验权重和

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偏见在以下情况下也非常有用

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与他人分享您的实验结果

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你的同事一个很好的工具是

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他们可以充当仪表板的报告

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主管 pis 或经理检查如何

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实验意义更大

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研究时间，同时提高你的

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反馈的质量请不要喜欢

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大多数保留代码的研究人员

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秘密并尝试使用权重和偏差

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使用下面的第一个链接

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现在让我们回到我们的纸球枪

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空间分离的场景

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陈述 标题说的是它

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blovkian 使用 blob 来解开

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场景中的物体意味着

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模型学习将每个 blob 与

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场景中的特定对象，例如

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受过训练的床窗或吊扇

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您可以移动 blob 和对象

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周围单独使它们更大或

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较小的复制它们甚至删除

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他们从图片当然是

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结果并不完全现实，但

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正如一个伟大的人所说，想象一下

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这种方法的潜力还有两个

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文件下线

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更酷的是这次培训

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发生在一个无监督的方案中

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意味着你不需要每一个

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像你一样训练它的图像示例

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在监督学习中的一个简单例子

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是监督训练需要

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你有所有想要的

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图像中设置的操作

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教 blob 学习那些

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转换，而在无监督

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学习你不需要这么广泛

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数据和模型将学习实现

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这个任务本身关联着诈唬牌

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没有明确地对自己的对象

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我们用一个标签来训练模型

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枪中的发生器和鉴别器

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时尚我会做一个快速

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概述，因为我已经涵盖了枪支

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以前的许多视频和枪一样

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鉴别器的责任是

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训练生成器创建逼真的

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图像最重要的部分

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架构是我们的生成器

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blobs 和 style gun 2 like decoder i

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还涵盖了基于风格的枪式发电机

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如果您对其他视频感到好奇

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它是如何工作的，但简而言之，我们首先

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创建我们的blob 这是通过采取

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大多数发生器中的随机噪声

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网络并将其映射到 blob 中

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第一个神经网络，这将是

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在培训期间学习，那么您需要

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做不可能的事

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表示并创建真实图像

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这就是甘魔法的地方

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因为你还在听

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请考虑订阅

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频道并喜欢视频，这意味着

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很多，也免费支持我的工作

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我们有一个叫做learn ai的社区

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一起上discord学习交流

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与其他人工智能爱好者一起，我深信不疑

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你会喜欢那里的，我会很高兴的

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遇见你

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我们需要像建筑一样的明星枪

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从这些 blob 创建我们的图像

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当然，我们添加了架构

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我们刚刚创建作为输入的 blob

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而不是通常的随机噪声

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然后我们使用

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鉴别器学习生成

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一旦我们拥有了真实的图像

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足够的结果意味着我们的模型可以

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采用 blob 表示而不是

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噪声并生成图像，但我们仍然

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有问题我们如何解开

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那些 blob 并使它们匹配对象

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这就是我们的美丽

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无监督的方法模型将

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迭代改进，创造现实

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结果，同时也学习如何

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以 a 的形式表示这些图像

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您可以在此处看到的固定数量的 blob

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blubs 是如何经常用来表示的

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相同的物体或非常相似的物体

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在这里的场景中，您还可以看到如何

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同样的手套被用来代表

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要么是一扇窗户，要么是一幅画

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很有意义同样你可以

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看到光几乎总是

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类似地在布卢布堡中表示

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你可以看到 blubs 经常出现

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代表同一地区的

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场景肯定会把你带到

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数据集中图像的相似性

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用于这个实验，瞧这个

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blobgan 是如何学会操纵的

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使用非常直观的 blob 的场景

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我很高兴看到

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结果的真实性提高了保持

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使用这种技术的类似方法

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我们可以设计简单的交互式应用程序

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让设计师和任何人

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轻松操作图像，这非常

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令人兴奋的当然这只是一个

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这篇新论文的概述和我

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强烈建议阅读他们的论文

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为了更好的理解和很多

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有关他们方法的更多详细信息

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他们像我一样做的实施和测试

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早些时候在视频中说他们还

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公开分享他们的代码和颜色

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演示您可以立即尝试所有

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链接在下面的描述中

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感谢您观看到最后

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我下周见

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惊人的纸

[音乐]