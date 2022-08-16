贝莱德的比特币拥抱很重要的五个原因

上周的重大新闻是，全球最大的资产管理公司贝莱德推出了现货比特币私人信托，让其美国机构客户直接接触全球最大的数字资产。 根据贝莱德的说法，此举背后的主要原因是该组织看到了客户的需求。但对于比特币来说，这里还有一个比需求增长更大的故事。 因此，让我向您解释贝莱德进军比特币的五个原因。 华尔街来了 现在这是否意味着机构对比特币有浓厚的兴趣？ 简短的回答是：是的，很可能。 比特币社区多年来一直在谈论机构采用。看起来机构终于敲门了。 摩根大通、摩根士丹利和瑞银等众多大型银行已经向其客户开放了比特币空间。尽管最近几个月价格低迷，但施罗德收购了专注于加密货币的基金经理 Forteus 的股份，富达宣布将允许投资者将加密货币添加到他们的 401(k) 退休计划中。 换句话说，机构采用就在这里。正如前灰度首席执行官巴里·西尔伯特对贝莱德的举动所评论的那样，“华尔街来了”。 比特币达到 30 万美元 Skybridge Capital 的创始人兼管理合伙人安东尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）曾在 2017 年短暂担任前总统唐纳德·特朗普的通讯总监，他认为贝莱德的比特币信托将加剧对比特币的需求冲击，从而将其价格推向另一个水平。 他说“未来”比他想象的来得更快，并预测比特币将在几年内达到每枚代币 300,000 美元。 ARK Invest 的 Cathie Wood 更为保守。她认为贝莱德进入加密世界只会使比特币价格翻倍。 她指出，如果将 2.5% 的规则应用于贝莱德 40 万亿美元的平台，则意味着需求价值超过 1 万亿美元。这种需求水平将使比特币的价格“增加一倍以上”。 贝莱德的掉头 2017 年，贝莱德的拉里·芬克 (Larry Fink) 表示， ，并将比特币称为 “比特币只是向你展示了世界上有多少洗钱需求” “ ”。 洗钱指数 ，拉里芬克正在做八十。 快进五年 但他转向数字资产并没有看起来那么突然。拉里·芬克（Larry Fink）似乎在 2020 年 ，他承认最大的数字资产有潜力成为 改变了态度 “全球市场”。 无论好坏，贝莱德的比特币基金都说明了比特币作为一种资产类别在过去五年中的成熟程度。 符合 ESG 的比特币 比特币网络运行在一个能源密集型的区块链系统上，并因其碳足迹和更广泛的环境影响而受到批评。尽管大多数不利的环境影响已被证明是错误的，但对 ESG 的一些担忧仍然普遍存在。 首字母缩略词 ESG 代表环境、社会和治理，贝莱德认为自己是 ESG 投资的领导者。然而，新的贝莱德比特币信托消除了对比特币可持续性的所有疑虑。 换句话说，如果 ESG 投资领导者认为比特币不环保，他们就不会开始将数十亿客户的资金分配给比特币。 即将到来的现货 ETF 虽然基于期货的比特币 ETF 已经获得批准，但美国证券交易委员会一再拒绝灰度或富达投资等公司的现货比特币 ETF 申请。 一些对比特币友好的投资经理表示，他们希望贝莱德的投资信托能够提高现货比特币 ETF 获批的可能性。 Anthony Scaramucci 说 ：“最大、最成熟的传统金融参与者之一已经进入了加密领域（可能还有比特币 ETF 抽奖活动，因为信托可以转换为 ETF）。” 简而言之，贝莱德可能会说服 SEC 改变其对现货比特币 ETF 的态度。 最后的想法 不可否认，比特币投资者是这里的最终赢家。比特币的固定供应量为 2100 万枚，大型机构的新需求涌入将催化价格进一步回升。 然而，同样重要的是要记住，华尔街机构进入比特币的次数越多，它就越容易受到市场操纵。