Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    贝莱德的比特币拥抱很重要的五个原因经过@ras
    625 讀數

    贝莱德的比特币拥抱很重要的五个原因

    2022/08/16
    3m
    经过 @ras 625 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    贝莱德推出了现货比特币私人信托，让其美国机构客户直接接触到世界上最大的数字资产。 Frida Ghitis 表示，贝莱德的举动表明机构可能对比特币产生兴趣。她说机构采用就在这里，数字资产的机构采用就在这里。 Ghitis：此举显示了比特币作为一种资产类别在过去五年中的成熟程度。美国证券交易委员会一再拒绝灰度投资或富达投资等现货公司的比特币期货申请。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 贝莱德的比特币拥抱很重要的五个原因
    #bitcoin#bitcoin-etf#wall-street
    Ras Vasilisin HackerNoon profile picture

    @ras

    Ras Vasilisin

    react to story with heart
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    Article Thumbnail
    正面应对 API 挑战：DreamFactory 如何彻底改变 IT 工作流程
    Published at Aug 26, 2023 by jonstojanmedia #api
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa