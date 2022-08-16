贝莱德的比特币拥抱很重要的五个原因

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贝莱德推出了现货比特币私人信托，让其美国机构客户直接接触到世界上最大的数字资产。 Frida Ghitis 表示，贝莱德的举动表明机构可能对比特币产生兴趣。她说机构采用就在这里，数字资产的机构采用就在这里。 Ghitis：此举显示了比特币作为一种资产类别在过去五年中的成熟程度。美国证券交易委员会一再拒绝灰度投资或富达投资等现货公司的比特币期货申请。