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    Aviator 的新功能：评估工程效率的计算器经过@aviator
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    Aviator 的新功能：评估工程效率的计算器

    2023/11/22
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    经过 @aviator 446 讀數
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    太長; 讀書

    该计算器重点关注您和您的团队由于开发人员工作流程中的构建和测试失败而损失了多少时间。当检测到主线构建失败时，它会计算浪费了多少时间来识别、分类、修复以及再次构建通过。该计算器基于您的 GitHub 活动以及您使用 GitHub 分支的方式。
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    tech-stories #dora #dora-metrics #sre #devops
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