Astar Studio 推出面向 Web3 项目的 20 万美元信用补助

Astar Network和 顺序 宣布正式启动 阿斯塔工作室 ，一个为赋能从事 web3 项目的开发人员而创建的尖端平台，这对 web3 社区来说是令人兴奋的一步。Astar Studio 由 Sequence 技术驱动，基于尖端 Astar zkEVM， 旨在简化 web3 应用程序的创建，特别是针对游戏行业。





Astar Studio 的基础是 Astar zkEVM，这是使用 Polygon 的 Chain Development Kit (CDK) 创建的下一代零知识第 2 层 (L2) 区块链扩展解决方案。通过此次集成，Astar zkEVM 成为第一个与 AggLayer 合作的 L2 解决方案，提高了日本领先的区块链平台 Astar Network 上针对 web3 游戏和企业项目的能力。

以开发人员为中心的功能和工具

Astar Studio 提供了一个全面的工具包，旨在简化和加速 web3 开发过程。主要功能之一是官方的 Astar zkEVM“开发者控制台”，它由 Sequence 驱动，为 web3 项目管理和部署提供了易于使用的界面。通过赋予开发人员完全的权限，该平台旨在改善社区互动、缩短项目时间并提高用户忠诚度。





平台上的即插即用工具旨在满足开发人员的各种需求。这些包括 gas 赞助机制、支付流程、交易 API、游戏分析、用户界面工具包和可定制的智能钱包解决方案。此外，Astar Studio 还为 Unity、Unreal Engine 和移动平台提供 SDK，以支持知名的开发环境。





Astar Network 首席技术官 Shaun Wang 表示，Astar zkEVM 的开发人员将从与 Sequence 的整合中受益匪浅。“通过将 Astar zkEVM 与 Sequence 的开发平台相结合，我们让开发人员能够以简单的方式构建下一代 web3 dApp。这种合作关系促进了顺畅而熟悉的开发体验，同时确保了低交易费用和可扩展性。我们很高兴看到开发人员将使用 Astar Studio 创造的创新和引人入胜的体验，并期待与 Sequence 合作。”

20 万美元 Astar 工作室信用补助计划

Astar 和 Sequence 宣布了一项 20 万美元的 Astar Studio 信用补助金，旨在促进 Astar zkEVM 生态系统的创新和扩张。通过该计划，Astar Studio 中提供的各种开发工具的信用将授予选定的项目。Astar 和 Sequence 将共同监督选择和信用分配过程，该补助金的目标是支持创新型 web3 游戏和应用程序的开发。





Sequence Builder 与 Astar zkEVM 的集成使开发人员能够使用他们熟悉的工具、SDK 和工作流程在 Astar 不断扩展的生态系统中开始开发。通过在自有品牌的端到端开发平台中为 Astar 开发人员提供必要的工具，Astar Studio 消除了使用其他分散的 web3 解决方案所带来的高学习曲线。得益于这种强大的组合，开发人员现在可以专注于创造真正引人入胜的用户体验。我们的联合信用授予计划是锦上添花，支持在 Astar zkEVM 上开发创新的 web3 游戏和体验。“我们认为，这次合作将极大地促进 web3 游戏和 Astar 社区的扩张，”Sequence 的亚太区业务发展和合作伙伴经理 Issei Kashima 表示。





Astar Network 首席技术官 Shaun Wang 表示：“与 Sequence 的整合将为基于 Astar zkEVM 的开发人员带来巨大益处。通过将 Astar zkEVM 与 Sequence 的开发平台相结合，我们让开发人员能够以简单的方式构建下一代 web3 dApp。这种合作关系促进了顺畅而熟悉的开发体验，同时确保了低交易费用和可扩展性。我们很高兴看到开发人员将使用 Astar Studio 创造创新且引人入胜的体验，并期待与 Sequence 合作。”





对于有兴趣利用 Astar Studio 强大功能的开发人员，可以在Astar Studio 网站上找到更多信息和 Astar Studio 信用补助的申请表。





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