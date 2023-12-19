Archway 用户现在可以访问平衡

，一个原生的跨链去中心化交易所（DEX） ，现已上线 。向 Cosmos 的扩展是通过早期集成 ICON 实现的 到 协议。 Archway 是 Balanced 将通过由 ICON 提供支持的中心辐射模型将用户连接到的众多连锁店中的第一个。 均衡 图标 拱道 一般消息服务 Cosmos 区块链间通信（IBC） Balanced 是一款以可用性为核心的 DEX，现在通过这种集成为所有用户提供无缝的跨链体验。用户可以使用原生钱包和代币在 Archway 和 ICON 之间轻松交换或转移资产，并支持 和 很快就会跟进。 单射 雪崩 采用 ICON 的跨链框架 Balanced 在 Archway 上的推出是 ICON 大规模采用的重要一步 ，旨在通过跨不同框架进行标准化来简化跨链开发。 通用跨链消息服务（xCall） Balanced 的核心贡献者 Scott Smiley 谈到这一跨链飞跃时说道： “我们一直为 Balanced 设想一个雄心勃勃的跨链架构。 ICON 的跨链框架，尤其是 xCall，为我们提供了最好的工具来继续我们的增长和扩展到其他区块链。” ICON 基金会自豪地支持 Balanced 向 Cosmos 生态系统的跨链扩张，并将 从第一天起为用户提供流畅的交易体验。 为 Balanced 的 Archway 推出提供种子流动性 早期用户奖励 此外，还将有 根据用户的参与度来奖励他们，因此请访问 现在可以与 Archway 和 ICON 资产进行交换或跨链转移或提供流动性。 热心任务 均衡 跟着我们 欲了解更多 ICON 新闻，请务必订阅 或关注我们 ！ 图标通讯 推特/X