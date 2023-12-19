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    Archway 用户现在可以访问平衡经过@helloicon
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    Archway 用户现在可以访问平衡

    2023/12/19
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    经过 @helloicon 31,553 讀數
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    太長; 讀書

    Balanced 是 ICON 原生的去中心化交易所，现已在 Archway 上线，标志着其首次扩展到 Cosmos 生态系统。这种集成在 ICON 的 xCall 服务的推动下，实现了 Archway 和 ICON 之间的无缝跨链交易，未来计划支持 Injective 和 Avalanche。此次发布是采用 ICON 跨链框架的重要一步，并为在 Archway 上参与 Balanced 的早期用户提供奖励。
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    web3 #decentralized-exchanges
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