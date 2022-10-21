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    Aptos 失败以及为什么杀手级应用程序与 L1 相比获胜经过@marcomanoppo
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    Aptos 失败以及为什么杀手级应用程序与 L1 相比获胜

    2022/10/21
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    经过 @marcomanoppo 665 讀數
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    太長; 讀書

    Aptos 是一个新的 L1 区块链，总资金超过 3.5 亿美元。它由 Meta 的前员工 Mohammad Shaikh 和 Avery Ching 创建，他们之前曾参与 Meta 失败的稳定币项目。在 A 轮融资三个月后，新的区块链启动了主网，并于 2022 年 10 月 17 日上线。仅在过去的 48 小时内，团队就出现了多次不专业的做法。在这篇文章中，我们解释了为什么加密货币开发经常有错误的关注点。
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    #crypto#cryptocurrency#ethereum
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