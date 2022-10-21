Aptos 失败以及为什么杀手级应用程序与 L1 相比获胜

大家好🙋🏻♂️， 对于加密货币来说，这是多么混乱的一周。如果上周的主题是漏洞利用，那么本周的主题似乎是监管审查。路透社发表了一篇关于 Binance、Visa 和 Mastercard 的调查文章，引起了政府对加密链接借记卡的审查，而 Sam Bankman-Fried 正在接受德克萨斯证券监管机构的调查。我总是告诉人们，当每条新闻听起来都很糟糕时，这表明我们正在接近底部。 今天我们将介绍 Aptos，这是硅谷和 VC 公司的新 L1 区块链宠儿。 Aptos 启动了它的主网，到目前为止它一直是一个小丑秀。让我们直接进入它。 构建第 1 层很难 Aptos 是一个新的 L1 区块链 在总资金。它由 Meta 的前员工 Mohammad Shaikh 和 Avery Ching 创建，他们之前曾参与 Meta 失败的稳定币项目。即使在当前的宏观经济环境下，Aptos 上市前的估值也高达 40 亿美元。老实说，给他们的道具。在 A 轮融资三个月后，Aptos 推出了主网，并于 2022 年 10 月 17 日上线。到目前为止，对于 Aptos 团队来说，Crypto Twitter 上的日子并不好过。 3.5 亿美元以上 在加密货币中，修复技术几乎总是比修复社区更容易。 Aptos 需要在第一周表现出的无能水平之后，在其社区管理、沟通和透明度方面加倍努力。 https://twitter.com/smsunarto/status/1582116739231277057?s=61&t=MWrN017OyocxrZH9poGuLA?embedable=true 那么 Aptos 发生了什么，为什么构建一个新的 Layer 1 区块链网络极其困难？在这篇文章中，我们分解了过去 48 小时内 Aptos 发生的一切，并解释了为什么加密开发经常有错误的重点。 以下是快速要点： 终极透明度是加密货币的基石，因为它的社区优先组件——Aptos 做得不好。 复制以太坊（和其他成功的 L1）的草根有机增长和网络效应是困难的。 从历史上看，当我们考虑与协议相关的时间、精力和资金量时，并没有很多成功的 L1。 创始人可能有更好的机会找到适合构建应用层项目的产品市场。 使用 PMF 的顶级协议正在考虑过渡到自己的应用链。 https://pensivepragmatism.substack.com/?embedable=true 彻头彻尾的鲁莽 仅在过去的 48 小时内，Aptos 团队就出现了多次不专业的做法。鉴于 Aptos 的项目水准，我认为最后一句话是相当慈善的。以下是一些亮点和热门推文。 不清楚的代币经济学。 任何带有代币的加密项目都需要做对的最基本的事情是对其代币 100% 透明。这包括代币供应分配、用例、机制等等。 Aptos 在没有官方代币经济学文档的情况下推出，尽管他们最终 在受到 Crypto Twitter 的大量批评以及 Upbit 的泄密之后。 张贴 https://twitter.com/lawmaster/status/1582247876821798912?s=61&t=TYR-U-VYVr4SlwkCEDIQpw?embedable=true 沟通不畅。 Aptos 没有明确表示其链的 Genesis 发生在 10 月 12 日，即“正式”主网启动前五天。这最终被 由其首席执行官发布，但需要 Crypto Twitter 社区进行多次审议才能在官方公告之前弄清楚。大型实体已经提前进行了质押。 澄清 https://twitter.com/paulfidika/status/1582386284634390529?s=61&t=zxflklexXPjF5VEWgcmgTA?embedable=true Aptos 使既得代币能够被质押，并使随后的质押代币奖励具有流动性。当前供应量的 80% 以上以 7% 的收益率进行抵押，每年约有 5600 万个 APT 代币（80% * 10 亿总供应量）投放市场——或大约相当于每年 7 美元的 3.5 亿美元以上的抛售压力每个 APT。 https://twitter.com/hsakatrades/status/1582293886092730370?s=61&t=KZFbOAaXrUPo2dIdRx0qvQ?embedable=true 令人困惑的术语。 Aptos 表示，其 51% 的代币用于“社区”。然而，这里的社区一词意味着 Aptos 基金会和 Aptos Labs 之间的分裂，这表明硬币进入“社区”手中的唯一方式是 Aptos 基金会或实验室允许它发生。 https://twitter.com/paulfidika/status/1582386287473876992?s=61&t=MWrN017OyocxrZH9poGuLA?embedable=true 空投问题。 Aptos 在没有适当机制的情况下进行了空投，使投机者能够发动 Sybil 攻击。 Aptos 还强制要求某种形式的 web 2.0 登录或身份验证（Google、Discord 或 GitHub）才能获得空投资格。 https://twitter.com/sassal0x/status/1582534270446231552?s=61&t=-ImNqdKDPv-GySU2wWuSgw?embedable=true https://twitter.com/wublockchain/status/1582541029135175680?s=61&t=TYR-U-VYVr4SlwkCEDIQpw?embedable=true 推迟永续合约。 当一个项目不得不要求主要的中心化交易所不要列出其代币的永续合约时，这是对代币供应设计不平衡的间接承认。 Aptos 知道市场参与者将利用不清楚的代币经济学（至少一开始还不清楚），以及质押奖励具有流动性的事实。 https://www.binance.com/en/support/announcement/f9df5bba5e1c4f1e9289240d0f9344e2?embedable=true https://twitter.com/cryptanzee/status/1582348599450820613?s=61&t=f20KzxJ6ClMD5bOlsT0j5w?embedable=true 索拉纳是一个异常 很多人似乎忘记了投注新的 L1 一直是城里最大的游戏。由于 L1 的 TAM 和他们无需以任何有意义和可持续的方式取得成功而可以积累的资金量，创始人和投资者有可笑的财务激励来资助 L1。您可以拥有多年的跑道，实际上等待美联储利率周期结束，并根据需要筹集更多资金。但是，成功的 L1 并不多。 索拉纳的成功是独一无二的，也是反常的。毫不奇怪，许多 VC 都希望通过 Solana 复制 Multicoin 和 SBF 的 10,000% 回报，但历史表明，投资 L1 很难。 Multicoin 在 EOS 上遭受了损失，2017-2018 时代还有多个其他 L1 项目从未真正获得回报（NEO、ICX 和 ZIL；仅举几例）。即使你有一个巨大的战争基金，也有一些外部组件可以制造或破坏 L1。通常，L1 背后的团队可以投入到这些外部因素中的工作量和影响力是有限的。培育有机社区、狂热追随者和空间内的利基部门不仅仅是花费资本。 EOS 筹集了数十亿美元，但未能产生与 Solana 相同水平的结果。在过去几年中，其他资本充足的 L1 正在取得长足进步，但考虑到筹集的资金数量，并没有以任何有意义的方式取得任何传统形式的成功。 L1 还需要乘风破浪，或者至少将重点放在并主导加密空间的一个方面。 Solana 驾驭了 NFT 浪潮。现在有什么波？ 此外，除非你的人脉非常好并且有合适的背景来推出新的 L1，否则创始人最好找到适合应用层项目的产品市场。使用 PMF 的成功协议，例如 Axie 和 dYdX，正在考虑过渡到他们自己的应用链，以提高性能和更大的可定制性。似乎我们正越来越多地进入一个成功的 dApp 可以转向另一个 L1 或成为自己的应用链的世界，而成功的 L1 需要确保成功的 dApp 留在他们的链上——无论如何，这是另一篇文章. 错误的焦点 从头开始开发新的 L1 非常困难。您不仅在构建一个产品，而且在一个去中心化的开源世界中构建一个生态系统和一个社区，没有任何知识产权防御。您在那里所做的任何工作都可以被其他实体复制和复制。所有这一切，同时您需要专注于吸引开发人员的兴趣、创建一个繁荣的社区并吸引最终用户加入您的生态系统。将此与 dApp 或应用链进行比较，后者的客户获取重点要简单得多： 关注最终用户。 尽管我们肯定会看到多链的未来。大多数加密用户已经表明他们并不关心理想主义的差异化因素。他们只是想使用最好的产品或能让他们赚到最多钱的产品。新 L1 的兴起表明，我们忽略了真正重要的问题。我们需要更加专注于为日常加密用户构建有形、可用的应用程序——而不是一遍又一遍地争夺同一个现有市场。 https://twitter.com/nosleepjon/status/1582218283293368320?s=61&t=TYR-U-VYVr4SlwkCEDIQpw?embedable=true 原子和位 在加密货币中，我们经常关注比特而忘记了原子。当宏观环境有风险时，市场喜欢基于比特的公司，反之亦然。尽管过去几年区块链技术有所增长，但绝大多数加密货币仍然只关注比特。当然，像 Helium 这样的项目在其商业模式中包含物理设备，但数量并不多。我相信，要在下一个周期内达到 5 万亿美元的市值，我们需要更多地专注于建立基于原子的加密业务，从加密原生销售点系统到手机等等。世界上最强大的科技公司是苹果。它既是原子又是比特。只需轻轻一按，苹果就从谷歌和 Meta 广告业务中损失了数十亿美元的价值。为了使加密货币真正蓬勃发展，该行业需要更多与原子打交道的公司。 直到下一次， 马可·M。 如果您喜欢这篇文章，请考虑在下方订阅，以便尽早将其放入您的收件箱！ https://pensivepragmatism.substack.com/?embedable=true 免责声明、NFA、所有法律内容：本出版物及其附属机构提供的所有信息仅用于教育目的。它不应被解释或视为财务、法律、投资或任何其他形式的建议。 也在 发布 这里