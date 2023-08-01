Aptible 举办的 DevOps 写作比赛

HackerNoon 和 Aptible 为我们的 DevOps 社区带来了 18,000 美元的巨额奖金。无论您是 DevOps 经理、传播者还是开发人员，无论是来自 QA 团队还是运营团队 - 这都是您展示 DevOps 专业知识的机会。 您可以就与 DevOps 相关的任何主题进行写作 - 分享您的专业知识、项目、经验、学习和围绕可靠性、可扩展性、自动化和基础设施的挑战，以赢得 ！ DevOps 写作比赛 发起人有兴趣了解实施和维护基础设施以及整体 DevOps 活动所涉及的挑战。以下是来自 Aptible 团队的消息： “Aptible 的使命是让开发人员能够用更少的基础设施做更多的事情。我们也知道，在基础设施方面，存在着无数的观点和强烈的意见。这就是为什么我们很高兴与 HackerNoon 合作，获得撰写更多内容，公开发表意见，并激发有关如何建设和利用基础设施的积极讨论和知识共享。” 以下是一些建议：您可以撰写有关 IaaS、PaaS、PaaS 与 IaaS、自动化部署、容器化和编排、微服务架构、GitOps、DevOps 文化等内容的文章。 我们鼓励您尝试 并分享您的经验和反馈。 Aptible 的免费托管平台 欲了解更多想法， 在这里阅读#DevOps 故事。 关于爱普特 Aptible 的托管平台可自动执行基础设施的配置、管理和扩展工作，因此开发人员可以专注于真正重要的事情：他们的产品。免费开始使用 。 适用 使用 参加 DevOps 写作比赛。 此模板 DevOps 写作竞赛规则和指南 必须年满 18 岁才能进入。 故事内容可以是任何原创故事 . #DevOps 必须 ，因为我们将通过电子邮件联系获奖者。 创建一个 HackerNoon 帐户 谁可以参加比赛？ 任何年满 18 岁的人。没有地点限制。 可以用笔名写字吗？ 是的！您可以在 HackerNoon 个人资料中使用您的真实姓名、化名，甚至创建一个角色来书写。 如何参加比赛？ 首先，如果您没有 一个。 HackerNoon 作家帐户，则必须注册 撰写与 DevOps 相关的任何主题。 在 HackerNoon 上使用 标签 （然后再输入 7 个与您的文章相关的标签，以便更好地分发）。 #devops 提交文章 您还可以使用 参加比赛！ 这个模板 比赛将持续多长时间？ 比赛共六轮，为期六个月。我们将每月公布入围的十佳故事和每轮的 3 名获奖者。 第一轮：2023年8月1日-8月31日 第二轮：2023年9月1日-9月30日 第三轮：2023年10月1日-10月31日 第四轮：2023年11月1日-11月30日 第五轮：2023年12月1日-12月31日 第六轮：2023年1月1日-1月31日 我可以提交多于一份参赛作品吗？ 当然。每个提交的故事均应被视为写作比赛的新参赛作品。 获奖者是如何选出的？ 每个月，我们都会选出最受关注的前 10 名故事提交（真人，而不是机器人！）。我们将每月公布每轮入围的十佳故事。编辑们将投票选出每轮的头条新闻。每轮前3名的故事将奖励3000美元！ 我可以赢得多个奖品吗？ 是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获奖。 我们奖励高质量和原创内容！您的故事越好，获胜的机会就越高。快乐写作。