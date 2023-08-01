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    Aptible 举办的 DevOps 写作比赛经过@hackernooncontests
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    Aptible 举办的 DevOps 写作比赛

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    太長; 讀書

    HackerNoon 和 Aptible 为我们的 DevOps 社区带来了 18,000 美元的巨额奖金。无论您是来自 QA 团队还是运营团队的 DevOps 经理、布道者或开发人员 - 这都是您展示 DevOps 专业知识的机会。赞助商有兴趣了解实施和维护基础设施所涉及的挑战。
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