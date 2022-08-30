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    ApeCoin：在整个 BAYC 生态系统中投票、治理和交易经过@cryptonizedhost
    632 讀數

    ApeCoin：在整个 BAYC 生态系统中投票、治理和交易

    2022/08/30
    7m
    经过 @cryptonizedhost 632 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    这是一个 BAYC 的世界；我们只是生活在其中。 ApeCoin 是无聊猿游艇俱乐部不断发展的宇宙的本地货币。第二个最受欢迎和最成功的 NFT 集合的创建者发布了治理和实用代币……或者他们是这样吗？

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