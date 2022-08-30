ApeCoin：在整个 BAYC 生态系统中投票、治理和交易

这是一个BAYC的世界；我们只是生活在其中。 ApeCoin 是无聊猿游艇俱乐部不断发展的宇宙的本地货币。第二个最受欢迎和最成功的 NFT 集合的创建者发布了治理和实用代币……或者他们是这样吗？官方的说法是，Yuga Labs 并不是硬币创造的幕后黑手，APE 基金会才是。让我们解开这个引人入胜的故事，并找出 ApeCoin 背后的基本原理是什么。 虽然无聊猿游艇俱乐部是 Yuga Labs 的主要产品，但它绝对不是唯一的。他们创建了 Mutant Ape Yacht Club 和他们的伴侣犬 Bored Ape Kennel Club NFT 系列。另外，Otherside 未来的元宇宙及其应许之地，人们将能够通过名为 Otherdeed 的 NFT 获得。 Yuga Labs 最近还获得了管理第一个最受欢迎和最成功的 NFT 集合 CryptoPunks 的权利。最后但同样重要的是，他们还管理 Meebits。 ApeCoin 会与所有这些项目互动吗？目前还不清楚。但是，只有 BAYC 和 MAYC 持有者收到了 ApeCoin 空投。无论如何，ApeCoin 将成为 Otherside 虚拟世界中的首选货币，所有 Otherdeeds 都是使用它铸造的。 “Otherside 不接受现金、信用卡或支票。这里的经济运行在 ApeCoin 上，”该 。 网站告知 我们走得太快了吗？如果我们在快速回合中备份并定义一些概念可能会更好。 围绕猿币的项目 是一种 ERC-20 治理和实用代币，因此它在以太坊区块链中运行。 APE 基金会创建了它，ApeCoin DAO 控制着它发生的事情。不过，Yuga Labs 及其创造者获得了巨额拨款。根据 “将作为一个分散的协议层，用于社区主导的倡议，推动文化进入元界。” ApeCoin 他们的官方网站，APE Coin 是一个 NFT 收藏品，由 10,000 个独特的数字收藏品组成。在撰写本文时，Ape 的底价是 的 84 ETH。到目前为止，该收藏已转移了 646K ETH 的总量。它们已成为一种文化现象，许多名人将它们用作个人资料图片。 Eminem 和 Snoop Dogg 的 Apes 最近出演了 。 Bored Ape Yacht Club Open Sea 上 这两位艺术家的最新音乐视频 是一个官方的 BAYC 衍生系列，旨在奖励其持有者。通过将无聊的猿暴露于突变血清， 。此外，生态系统的新手能够铸造 Mutant Apes 并以较低的价格进入 BAYC 世界。有 20.000 个 Mutant Ape Yacht Club NFT。 Mutant Ape Yacht Club 创建了一个新的 NFT 是伴侣犬。它们作为免费薄荷提供给每个无聊的猿持有者，所以有 10.000 个。考虑到在撰写 是 8 ETH 时，我们会说这是一份非凡的礼物。 无聊猿犬舍俱乐部 这些 NFT 的底价 根据 ，“ 是一个游戏化的、可互操作的虚拟世界，目前正在开发中。该游戏融合了大型多人在线角色扮演游戏 (MMORPG) 和支持 web3 的虚拟世界的机制。”除了已经提到的项目，来自 World Of Women、Cryptoadz、Nouns、Coolcats 和其他 NFT 集合的头像也将可用。 他们的网站 Otherside Yuga Labs 很难描述 ，“Otherside 将是你所做的，而你的 Otherdeed 将是你的关键。您的 Otherdeed 使您能够在 Otherside 启动时索取一块土地。”在 在陆地部分进行扩张。 “每一个都有独特的环境和沉积物混合——一些拥有资源，一些拥有强大的文物。在极少数情况下，Koda 漫游。” Otherdeeds Opensea，该公司 ApeCoin 有什么用？ 首先，猿币是一种治理代币。每个 ApeCoin 代表对 ApeDAO 的投票。除此之外，它还可以用作 BAYC 宇宙中的交换媒介，使用它可以带来特殊的特权和访问独家功能。如果“Otherside”成为或现在是“Play-To-Earn”游戏，则奖励可能会出现在 ApeCoin 中。 ApeCoin 可能会保证 ApeCoin DAO 创建的所有内容的早期访问和折扣。他们正在策划活动、商品，甚至是其他与 Otherside 无关的电子游戏。此外，ApeCoin DAO 使 BAYC 生态系统之外的开发人员可以轻松地将 ApeCoin 集成到他们的游戏和服务中。但是，他们能创造循环经济吗？ ApeCoin 代币经济学 根据 ，“ApeCoin 的总供应量永久固定为 10 亿个代币。没有通过合约接口暴露铸币能力，因此总供应量永远不会增加。同样，合约接口没有暴露任何代币销毁能力，所以总供应量永远不会减少。”固定供应的 a-la-bitcoin 在加密项目中很少见，但 ApeCoin 是如何分配的？ DAO 的主要网站 ApeCoin DAO 控制着 47% 的代币。所有提案均由该拨款资助。 Bored Ape Yacht Club 和 Mutant Ape Yacht Club 的持有者可以通过空投获得 15% 的收益。这使钱在社区中流通。例如，BAYC 持有者的每个 NFT 获得 10,094 APE。就他们而言，MAYC 持有者每 NFT 获得 2,042 APE。如果他们有一个无聊的猿犬俱乐部伴侣 NFT，两个阵营都会获得奖金。 Yuga Labs 获得了 16% 的代币。从那慷慨的百分比中，他们将把一部分重新捐赠给简古道尔研究所。恰当地说，该基金会的目的是保护黑猩猩。 ApeCoin 的创造者获得了高达 14% 的代币。 Bored Ape Yacht Club 的创建者获得了 8% 的代币。 团队的所有代币都被锁定 12 个月，之后他们每个月都会获得一个特定的金额。买家要小心，这对零售持有者来说是极其危险的。超出他们控制范围的 ApeCoin 的百分比是巨大的。一旦创作者可以出售这些硬币，他们可能会出售。如果他们这样做，价格就会下跌。 ApeCoin DAO 和 ApeCoin 基金会 根据他们的网站，“持有 ApeCoin 是成为 DAO 成员的唯一要求。”这种去中心化自治组织的新颖方法值得研究。 “ApeCoin 持有者必须通过钱包认证过程才能发布想法或通过评论对想法提供反馈”，这是对复杂问题的简单解决方案。 然而，在他们的模型下，一个 ApeCoin 等于一票。由于大多数代币在 DAO 和 BAYC 的创建者手中至少存在 12 个月，因此可以肯定地说，到目前为止，他们已经做出了大部分重要决定。随着时间的推移，他们希望改变这种情况。 “ApeCoin DAO 的存在是因为去中心化治理对于建立和管理一个全球分散的社区至关重要，因此对于 APE 生态系统的成功至关重要，”该网站称。 无论如何，DAO 控制什么，真的吗？资金分配，在本例中为“生态系统基金”。根据 ，“ApeCoin 社区通过支持生态系统基金的去中心化治理框架 ApeCoin DAO 进行自我治理。 DAO 遵循提案流程，就 APE 基金会如何分配生态系统基金进行投票，以促进多样化和自我维持的生态系统。” 网站的“治理”部分 那么，ApeCoin 基金会控制着 DAO？不完全是。根据该网站，基金会“负责管理 ApeCoin DAO 的决策，并负责日常行政、簿记、项目管理和其他任务，以确保 DAO 社区的想法得到他们需要的支持。成为现实。”基金会有一个管理机构。每六个月，社区投票决定谁将获得董事会的五个席位。 现任和首任成员是： - Reddit 的联合创始人；风险投资公司七七六创始人。 Alexis Ohanian - FTX 风险投资和游戏主管 Amy Wu - Ashton Kutcher 的投资公司 Sound Ventures 的负责人。 Maaria Bajwa - Animoca Brands（与 Yuga Labs 共同开发 Otherside 的公司）的联合创始人 Yat Siu - Web3 建设者 Horizen Labs 的总裁 Dean Steinbeck 所以，加密和科技行业的名人录。这些是想出 ApeCoin 的幕后黑手吗？ ApeCoin DAO 实例 抛开猜测不谈，DAO 已经做出了至少一项有争议的决定。背景是这样的：当 Otherdeed NFT 开始销售时，需求如此之高，以至于该事件关闭了以太坊区块链。一天后， 上写道：“我们很抱歉暂时关闭了以太坊的灯。很明显，ApeCoin 需要迁移到自己的链上才能适当扩展。我们希望鼓励 DAO 开始朝这个方向思考。” Yuga Labs 在推特 5 月 2 日， 了。正如 Yuga Labs 建议的那样，其他选择是将代币移动到第 2 层扩展解决方案或创建自己的链。该提案认为，“迁移到不同的链是一项成本高昂、风险大且复杂的工作，其中有许多活动部件，如果不深思熟虑，可能会导致灾难性损失。” 关于是否将 ApeCoin 保留在以太坊中的提案提出 。共有 380 万 ApeCoin 投票支持留在以太坊，330 万投票反对。请记住，这数百万并不代表投票的人数。如果一个人有一千个猿币，他或她将获得一千张选票。根据 DAO 投票的网站 Snapshot，801 个账户决定挑战 Yuga Labs。 结果很接近 ApeCoin DAO 正在考虑的其他提议更为琐碎，例如“ ”；建设性的，例如“ ”的创建；并引起争议，例如“ ”。就上下文而言，Guy Oseary 是一位非常成功的音乐经理，与麦当娜等人合作。他也是无聊猿游艇俱乐部的经理，也是该系列成名的原因之一。 重组论坛类别 无聊的猿公报：猿币媒体/BAYC 新闻 Guy Oseary as ApeCoin代表 因此，Yuga Labs 及其员工与 ApeCoin 密切相关。董事会中控制基金会的每个人也是如此。 买/不买推荐 如果你认为 BAYC 和 Otherside 最终会成为一个小众现象，迎合他们公认的富裕粉丝和持有者，那么为什么要打扰 ApeCoin？ 但是，如果您以任何方式参与 Bored Ape 游艇俱乐部生态系统，请考虑购买。即使你不是，想想这个。您认为未来几年 BAYC 会成为全球品牌吗？ Otherside 会成为领先的元宇宙并跨越主流观众吗？最重要的是，如果您认为 Apes 已准备好迎接黄金时段，请考虑购买。 如果您购买，请注意这一点：创作者、Yuga Labs 和 DAO 控制着 ApeCoins 的最大份额。总有一天，他们会将它们抛售到市场上并套现。不要陷入交易的错误方面。