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    Apache Cassandra：帮助 Uber 和 Apple 降低人工智能项目风险的数据库经过@datastax

    Apache Cassandra：帮助 Uber 和 Apple 降低人工智能项目风险的数据库

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    太長; 讀書

    Cassandra 的大规模用户，例如 Uber 和 Apple，证明了该数据库系统如何有效降低 AI/ML 项目的风险。
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    cloud#apache-cassandra#future-of-ai
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