Addressable 和 AppsFlyer 通过区块链集成彻底改变移动营销





Web3 增长套件Addressable宣布与知名移动分析平台AppsFlyer建立合作伙伴关系。此次合作标志着移动营销领域的重大进步，特别是对于 Web3 移动应用程序而言，这种联系使移动开发人员能够使用链上数据来优化他们的广告活动，这是一项行业首创的努力，有望显著提高营销活动的有效性。





根据链上生命周期价值 (LTV) 开展的可寻址和AppsFlyer移动广告活动是 Flyer 合作伙伴提出的革命性概念。通过这种方法，重点从每次安装成本分析转向增强链上转化，从而揭示 Web3 用户的真实支出和交易历史。鲸鱼是因在 Web3 生态系统中进行大量交易和拥有高净值而受到认可的用户。例如，营销人员现在可以专注于“鲸鱼”。为了实现这种定位，使用可靠的链上钱包数据。这使得对某些用户群体进行分类和定位的过程更加精确和有效。





AppsFlyer 的一位发言人透露了这一变化，他表示，





“我们见证了 Web3 行业移动应用的激增，这涵盖了新的数据需求和功能。”





通过将 Addressable 纳入 AppsFlyer 市场，Web3 广告商能够获得全面的移动分析优势，结合精准的链上转化数据，他们能够提高广告活动的效率。





在最近一段时间之前，移动营销解决方案主要侧重于跟踪和改进应用程序安装以及应用程序本身内的用户转化。另一方面，这种过时的策略往往忽略了区块链上可用的大量数据。 Addressable 提供的基础设施允许营销人员利用链上转化数据来修改他们的营销策略。这些数据包括存入钱包和交易所的事件。这使得人们能够更深入地了解用户行为和消费模式，这对于有效定位和吸引重要客户至关重要。

移动营销生态系统

作为一名关注这些发展的技术专家，我相信 Addressable 和 AppsFlyer 的结合将带来翻天覆地的变化，有可能改变多个行业的移动营销技术。此次合作体现了不断变化的环境，数据智能和技术改进相结合，可提供高度针对性和成功的营销解决方案。





移动营销的未来，尤其是在 Web3 领域，前景光明。随着链上跟踪和分析工具的改进，营销人员应该能够预期营销活动的成功率会提高、转化率会提高，最终用户参与度也会提高。这一举措不仅仅专注于技术集成；它旨在创造一个更加透明、高效和以用户为中心的营销环境。





Addressable 和 AppsFlyer 的战略联盟不仅仅是技术改进，更是朝着建立更加互联、数据驱动的营销环境迈出的大胆一步，以满足当代消费者和营销人员的需求。展望未来，这种合作关系可能会成为该行业其他公司的典范，标志着数字时代向更加集成和智能的营销技术转变。





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