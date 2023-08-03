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    aarnâ Protocol 的 Alpha Creator 计划：开创 DeFi 的未来经过@aarnaprotocol

    aarnâ Protocol 的 Alpha Creator 计划：开创 DeFi 的未来

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    太長; 讀書

    Aarnâ 将推出其创新的 Alpha Creator 计划。它将为加密货币和 DeFi 领域的最优秀人才提供一个平台，通过代币化他们独特的专业知识来塑造 DeFi 的未来。阿尔法创造者将从他们创建的金库中获得 6% 的绩效费，从而促进阿尔法价值链的去中心化。
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