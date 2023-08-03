aarnâ Protocol 的 Alpha Creator 计划：开创 DeFi 的未来

随着去中心化金融 (DeFi) 不断快速发展并改变金融世界，aarnâ 协议以其独特的颠覆性方法脱颖而出，成为推动 DeFi 资产管理前沿的协议。现在处于公开测试阶段，aarnâ 将推出其创新的 Alpha Creator 计划，为加密货币和 DeFi 领域的最优秀人才提供一个平台，通过代币化他们独特的专业知识来塑造 DeFi 的未来。 aarnâ 协议取决于三个主要组件：DAO、代币化引擎和智能 dApp。它们构成了利用人类和人工智能协作的飞轮的无缝组件，构成了 aarnâ 阿尔法发现过程的基石，并为阿尔法创造者奠定了基础。 谁是阿尔法创造者？ Alpha Creators 是 DeFi 领域的精英阶层。这些创新者已经驾驭了加密货币和 DeFi 的复杂性，展示了战略敏锐度和远见。他们的实力超出了他们的成功记录，还体现在对权力下放的承诺以及将复杂的市场趋势转化为可行战略的能力。它们将有助于推动 aarnâ 的生态系统并使 DeFi 的访问民主化。 通过 Alpha Creator 计划，aarnâ 向这些杰出人士敞开大门，邀请他们进一步探索和创新。加入 aarnâ DAO 不仅仅是一个职位；更是一个职位。这是塑造金融未来的邀请。 aarnâ 协议：DeFi Alpha 基础设施层 aarnâ 协议的核心是其代币化引擎，这是一个精心设计的系统，由七个互连的智能合约组成，可创建“fi 金库”。这些金库囊括了广泛的 DeFi 策略，从具有主动或被动再平衡的基于主题的代币投资组合，到加权加密指数产品和复杂的收益聚合产品，这些产品通过借贷、流动性贡献和质押来优化基础代币的回报。 该代币化平台专为在以太坊和 Arbitrum 上部署而设计，可与 Uniswap、Compound、Saver、DyDx、GMX 和 Balancer 等领先的 DeFi 协议互操作。重要的是，“fi 金库”还将对机器学习输出生成的算法结构化产品进行代币化，将 aarnâ 引擎牢牢定位为 DeFi 中 alpha 发现的基础设施层。 对加密货币和 DeFi 专家的吸引力 aarnâ 的设计理念是去中心化、非托管，其使命是去中心化 alpha 价值链。在哲学层面上，aarnâ 正在寻找最优秀的人才来加入这一使命。 aarnâ 的去中心化设计为 alpha 创作者提供了丰厚的激励。阿尔法创造者将从他们创建的金库中获得 6% 的绩效费，从而促进阿尔法价值链的去中心化。这些财务激励措施与参与治理和塑造协议方向的机会相匹配。他们还有资格通过 ve aarnâ 代币分享收入。随着协议逐渐去中心化，aarnâ 代币将用于促进和调整协议的关键功能，并调整激励措施。 共同打造 Web3 的施瓦布 aarnâ 协议旨在成为 Web3 的去中心化 Charles Schwab。由于加密货币仍然是一种新兴的资产类别，aarnâ 提供的去中心化资产管理平台填补了市场的重要空白。它允许个人和独立的阿尔法创造者发展和代币化他们的策略，从而促进分布式（而不是单一的中心化机构）资产管理。然后，这些策略将通过 DAO 流程进行审查，为主流 DeFi 的采用铺平道路。阿尔法创造者是这一愿景的核心，在塑造去中心化金融的未来方面发挥着关键作用。因此，aarnâ 的 alpha 创造者计划代表了 DeFi 领域的一个新领域，即金融价值创造在链上实现民主化。 也发布 。 在这里