Xbox 上 3 款最佳视觉小说系列

视觉小说没有最令人兴奋的游戏玩法，但也不需要。视觉小说吸引人们的主要因素是它们引人入胜的故事。 无论是生死攸关的情况，还是试图揭开谜团的真相，视觉小说都有一种吸引我们的方式。它们让我们继续玩下去，直到我们最终看到学分滚动。 如果你想进入视觉小说，现在是一个完美的时机；特别是如果你在 Xbox 上。 Xbox 有很多很棒的视觉小说，甚至还有一些随他们的月度游戏服务 Game Pass 一起提供的。所以，这里是 Xbox 上最好的视觉小说系列。 Xbox 最佳视觉小说系列 零逃脱 弹丸论巴 王牌律师三部曲 1. 零逃脱 如果您是密室逃脱的粉丝，零密室系列非常适合您。 被绑架后，一群人发现自己身处一个陌生的新地点。在这里，他们意识到了一个令人不安的事实：要恢复正常生活，他们必须逃离。但这说起来容易做起来难。 要离开，他们必须经过一系列需要批判性思维、解谜技巧和背景知识才能解决的逃生室。你越深入游戏，逃生室就越难解决。但是您不必自己解决它们。 与你一起被绑架的另外 8 个人在那里提供帮助。至少，当它是互惠互利的时候。时间在流逝，人们不顾一切地逃跑，而你不知道什么时候一个角色会试图在你背后刺伤你以取得成功。即便如此，你也可能是背后捅刀子的人。 该系列的前两个游戏可通过 Game Pass 获得，而第三部分可在 Microsoft 商店购买。 2. 弹丸论巴 绑架似乎是视觉小说中反复出现的事件，因为类似的事情也发生在 Dangaronpa 系列中。除了这一次，它发生在高中生身上。 但这些不是典型的高中生。他们都很特别。事实上，它们是终极的。他们每个人都有一种特殊的才能，他们将需要为接下来的事情发挥他们的才能。 他们被绑架并被迫进入杀戮或被杀的境地。摆脱这种情况的唯一方法是做一件不可思议的事情：他们将不得不杀死他们的一名同学。但这是容易的部分。接下来是困难的部分。 他们不仅要谋杀某人，而且还必须逃脱惩罚。如果他们的同学被判犯有谋杀罪，他们将被处决。解决这些谋杀案，找出幕后黑手，并与您的朋友一起逃跑，都取决于您。 弹丸论破 1、2 和 3 均可在 Game Pass 上使用。 3. 王牌律师三部曲 如果您想要更轻松的事情，但仍然喜欢解决谋杀神秘案件，那么 Ace Attorney 系列将是您的最佳选择。最重要的是，它还混合了适量的喜剧；使《王牌律师》系列成为 Xbox 上最好的视觉小说系列。 但是整个系列都不能在 Xbox 上使用，它只是前三场比赛。这很好，因为尽管整个系列都很棒，但前三场比赛已经尽可能接近完美。 菲尼克斯赖特是一名辩护律师，他总是发现自己为那些对他们不利的人辩护。他们可以用凶器当场被发现，他们可以认罪，他们可以做任何事情，而凤凰赖特将永远证明他们是真正无辜的。 与证人交谈、寻找和使用证据，以及与真正的杀手和检察官进行斗智斗勇，这些都是他必须做的事情，才能让他的委托人被判无罪。 与其他视觉小说系列不同，《王牌律师》在 Game Pass 上不可用。你必须在微软商店购买。但是，它似乎总是在出售。这是一件很棒的事情，因为这三部曲值得你花时间。 更多游戏： 2022 年最佳电子游戏音乐 为什么游戏转向 LiveOps、元界以及谁不需要它 区块链和元界游戏正在为游戏行业带来急需的创新 特色图片 来源