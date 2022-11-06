Xbox 上 3 款最佳视觉小说系列

太長; 讀書

Companies Mentioned

Xbox 有很多很棒的视觉小说，甚至还有一些随他们的月度游戏服务 Game Pass 一起提供的。这是 Xbox 上最好的视觉小说系列。王牌律师三部曲、零逃脱、弹丸论破和王牌律师均可在 Xbox Game Pass 上购买，第三部分可在 Microsoft 商店购买。如果你想进入视觉小说，现在是一个完美的时机；特别是如果您在 Xbox 上使用 Xbox，您可以在此处找到它们。