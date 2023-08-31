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    Unity 实时多人游戏，第 8 部分：探索现成的网络解决方案经过@dmitrii
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    Unity 实时多人游戏，第 8 部分：探索现成的网络解决方案

    2023/08/31
    11m
    经过 @dmitrii 3,527 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在多人游戏中，客户端需要同步。让我们看看一些适用于各种用例的现成网络解决方案。
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    gaming #gaming #netcode #unity-relay #unity
    Dmitrii Ivashchenko HackerNoon profile picture

    @dmitrii

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