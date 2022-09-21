优步计算票价的秘密算法

优步悄悄地改变了它在美国几个主要城市向司机支付的方式，使用了一项名为“预付费用”的新功能。它不再根据时间和距离向司机支付旅行费用，而是 来计算票价。 使用“基于多个因素”的算法 所有这些因素都不清楚。优步 来确定乘客支付的费用，这也是乘客有时会看到价格大幅波动的原因之一。 长期以来一直使用预先定价算法 该公司表示，新功能为驾驶员提供了更高的透明度。他们在接受之前会看到更多关于未来乘车的细节，例如票价和接送地点，这是司机们一直在要求的。 过去，大多数司机在接受乘车后才会收到此信息。 Uber 发言人 Harry Hartfield 表示，预付票价是为了给司机“更多的控制权和选择权”，但将包括支付的“平衡”。他说，这意味着司机在长途旅行中赚的钱更少，但在短途旅行中应该赚更多。 然而，一些司机表示，自变革以来，他们大多看到整体收入较低。他们说，最重要的是，优步似乎正在收取更大的票价。 “以前，你可以猜测——信封背面计算——并看到[行程]这么远这么长，然后计算出你会赚这么多，”曾担任 UberX 和 Lyft 全职司机的 Sam Vance 说在俄亥俄州哥伦布市工作了四年多。现在，“它不是基于任何东西。没有押韵或理由。” 优步长期以来一直表示，它 。但万斯与 The Markup 分享了他最近为 Uber 做的两次旅行的截图，这表明该公司花费了更多。 从车费中收取的平均金额约为 25% 其中一张显示，一位顾客为 20.9 英里的行程支付了 30 美元，万斯获得了 14 美元，优步获得了 13 美元，其余的则用于缴纳销售税。另一趟行程为 8.8 英里，包括机场接送服务，客户支付 22 美元，万斯获得 6 美元，优步获得 9 美元，其余用于机场费用和销售税。 当被问及 Vance 的行程时，Uber 的 Hartfield 表示，这些行程不一定代表 Uber 的一贯做法。万斯说，优步通常会收取一半左右的票价。 2. 3. 在优步改变薪酬结构之前，万斯表示，一旦计算了时间和距离，他通常平均每英里约 1 美元，尤其是在他在高速公路上开车的情况下。因此，20.9 英里的行程将为他赚取大约 21 美元，而 8.8 英里的行程将带来大约 9 美元。 “一些车手非常期待这一点，因为他们认为这将是一个积极的变化，”万斯说。 “但这不是你想的那样。” Rideshare Guy 博客（与 Uber 合作并为公司注册新司机收取佣金）是第一个 出版物。路透社 。 详细介绍 Uber 新薪酬结构的 上周也对此进行了报道 根据两位消息人士的说法，优步已经向包括德克萨斯州、佛罗里达州和整个中西部在内 。看来该公司最初是在大约六个月前开始 ，其中包括万斯居住的哥伦布。 的美国 24 个城市推出了预付费用 在少数几个城市测试薪酬结构 “黑盒算法” 优步并不是第一家尝试用算法计算司机收入的公司。几年前，Instacart、DoorDash 和 Shipt 开始使用 工人所谓的“黑盒算法”计算他们的快递员的工资。 有趣的是，这些快递公司的许多快递员都表示 使得 。他们还说，随着时间的推移， 。 ，薪酬算法看似随意的波动 预测和计算他们的收入变得更加困难 他们的工资有所下降 工人倡导者说，使用具体因素，如时间和里程，有助于司机和快递员更好地评估一次旅行是否值得一游，并了解他们是如何获得补偿的。 人权观察高级研究员阿莫斯·托 (Amos Toh) 表示，票价计算越不透明，司机、监管机构和公众就越难以让零工公司对公平透明的薪酬标准负责 。 研究人工智能影响的 和关于演出工作的算法 “优步并没有站出来说这将是算法，但他们使用的标准——一系列未指定的因素和事物——可能表明票价将在黑盒算法后面消失，”托说。 “当您将票价计算置于黑盒算法之后，就有可能从驾驶员行为中学习……并实际 票价是多少。” 了解驾驶员乘坐的最低 “我们没有任何证据表明优步正在这样做，”Toh 补充道。 “但真正的问题是保密，因为它无法核实。” 优步的哈特菲尔德没有回答有关优步为何改变其在这些市场的薪酬结构、试点何时开始或是否计划在全国范围内推广的问题。他也没有回答有关哪些城市目前有预付费用或优步的算法如何计算司机票价的问题。 当被问及计算司机票价时考虑的所有因素时，哈特菲尔德在一封电子邮件声明中说：“不仅仅是行程的时间和距离，预付票价基于更全面的因素，包括基本票价、估计的行程长度和持续时间、目的地的实时需求和激增定价。 虽然收入受季节性需求模式和司机选择的旅行类型的影响，但我们没有观察到该试点对收入的影响，因为这些城市的预付费用已超过六个月。” 他没有回答有关这是否是完整的因素清单或是否还有更多因素的问题。 Hartfield 表示，The Markup 可以从 The Rideshare Guy 的 中“了解更多关于飞行员的信息”，并发送了一个指向 Uber 介绍了前期票价，他说：“值得查看视频下的评论，大部分司机们表示，他们希望在更多市场上看到这些变化。” 博客文章 的 YouTube 视频的链接，该视频 视频中有几位司机评论说，他们很高兴在接受票价之前看到更多的行程信息。其他评论者表示，他们不喜欢长途骑行获得更少报酬的想法。 司机论坛上也出现了几个 Reddit 主题和评论，测试过该功能的司机表示，他们经常看到 ， ，以及乘车的 。 较低的票价 在乘车过程中令人困惑的票价下降 整体减少 除了预付费用外，优步还在这 24 个城市推出了一项名为“旅行雷达”的配套功能。它的工作方式是 Uber 一次向多个司机展示一次行程，谁先接受该行程就可以得到它。 万斯说他通常只有一两秒钟的时间来查看和点击，所以他没有时间马上看到前期的细节。 “这是一个有争议的问题，因为它在屏幕上出现的速度非常快，而且还有四五个其他司机在点击它，”万斯说。 “这就像 Hungry Hungry Hippos，每个人都在敲击。” 哈特菲尔德没有回应关于司机没有时间通过 Trip Radar 看到前期细节并且不得不竞争乘车的置评请求。 万斯最近说，在他匆忙搭车时，他被困在去克利夫兰的 5 小时往返车程中。在那次旅行中，他只赚了 90 美元。在优步制定预付票价之前，万斯说他喜欢长途旅行。 他说，那时，去克利夫兰旅行通常会给他带来至少 140 美元的收入。 “因为不再有价目表，这打断了司机的驾驶方式。你的策略必须不同，”万斯说。 “现在你必须在外面呆得更久，赚钱需要更多的钱，而你赚的钱却没有那么多。” 致谢： 达拉·可儿 照片由 Bartis 在 上拍摄 Barna Unsplash 也在 发布 这里