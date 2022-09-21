优步计算票价的秘密算法

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优步悄悄地改变了它在美国几个主要城市向司机支付的方式。优步正在使用一项名为“预付费用”的新功能，而不是仅仅根据时间和距离向司机支付费用，优步现在使用一种“基于几个因素”该公司表示，新功能为驾驶员提供了更高的透明度。司机们表示，自从这一变化以来，他们大多看到整体收入较低。他们说，最重要的是，优步似乎正在收取更大的票价。