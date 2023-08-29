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    Supra推出HyperNova，一种无桥跨链技术经过@chainwire

    Supra推出HyperNova，一种无桥跨链技术

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    太長; 讀書

    Supra 是一家提供 Oracle 和可验证随机函数 (VRF) 服务的领先区块链组织，今天宣布创建 HyperNova，这是其新型无桥技术，可直接通过 L1 共识促进跨链通信。
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    web3 #web3 #blockchain #supra #hypernova
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