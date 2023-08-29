Supra推出HyperNova，一种无桥跨链技术

瑞士 ZUG，2023 年 8 月 28 日/Chainwire/-- 提供 Oracle 和可验证随机函数 (VRF) 服务的领先区块链组织今天宣布创建 HyperNova，这是其新型无桥技术，可直接通过 L1 共识促进跨链通信。 上文 这种突破性的新方法允许区块链进行互操作连接，而无需集中式桥接器。 “HyperNova 是区块链行业的重大突破。” Supra 首席执行官。 “它消除了对集中式桥的需求，集中式桥可能是 Web3 中的单点故障和主要漏洞。 HyperNova 的无桥技术通过 L1 到 L1 加密共识使区块链连接更加安全、可靠和可扩展。” 约书亚·托布金 无桥技术的工作原理是使用 Supra 的新颖、低延迟、共识算法，称为 ，了解交互链的底层加密签名。这使得 Supra 能够提供安全、可靠且可扩展的跨链共识，这比传统的桥设计要好得多。 超新星 登月共识 https://youtu.be/-PHbBei-rRk?si=xGLhsqSOWUfWOIv0&embedable=true Supra HyperNova 无桥技术的优势 苏普拉的 与传统的集中式网桥相比，它具有许多优势，包括： 超新星 提高安全性：HyperNova 消除了对集中式桥接器的需求，该桥接器可能会导致单点故障。相反，Supra 直接验证源链和目标链的加密签名，这提供了 L1 到 L1 的安全保证。 提高可扩展性：无桥技术比传统的集中式桥具有更高的可扩展性。这是因为Supra本身是一个高吞吐量的IntraLayer，可以同时处理许多跨链共识请求。 增强的功能：Supra 的 HyperNova 多链解决方案可实现双边（一对一）解决方案中不可能实现的新颖的跨链用例。 Supra HyperNova 的用例 无桥技术可用于多种用例，包括： 跨链 DeFi：HyperNova 可用于实现跨链 DeFi，允许用户跨不同区块链转移资产并与 DeFi 应用交互。 跨链游戏：Bridgeless 技术可用于实现跨链游戏，允许玩家在不同的基于区块链的游戏之间转移其游戏内资产或 NFT。 跨链预言机：HyperNova 可用于启用跨链预言机，为跨多个生态系统的 DeFi 应用程序提供安全可靠的数据源。 关于苏普拉 正在构建低延迟互操作性基础设施，以提供传统区块链设计所缺乏的 Web3 功能。 上文 Supra 作为垂直集成的 IntraLayer™，支持跨各种预言机服务的共享安全范例。 这包括保护链上外部数据、通过无桥 HyperNova 实现跨链共识、自动化、VRF、智能合约执行等。 经过数千小时的研发和模拟，Supra 的技术突破正在解决 Oracle 困境，并在安全性、吞吐量、最终确定时间、可组合性和可编程性方面全面优化网络性能。 Supra 采用了学术方法进行开发，这是该组织致力于提高 Web3 性能和安全性的一个组成部分。 其特点是致力于深入研究、透明度以及在发布的每一个设计和产品中都经过严格的同行评审流程。 ，以太坊 L2 数据可用性解决方案中使用的 KZG Commitments 的发明者，Supra 团队正在努力编写 ，因此仍有许多新颖的解决方案正在酝酿之中，即将公布。 阿尼凯特·凯特博士 新白皮书 要了解有关 Supra 的更多信息并参与其游戏化学习赚钱计划，请访问 。最后， 有机会提前收到任何可能的未来代币发行通知以及更多阿尔法。 升空倒计时 注册白名单 接触 伊莱·菲尼克斯 上文 marketing@supraoracles.com 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。 了解有关该计划的更多信息。 在此处