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    Starfield 第一印象：游戏玩法、发布日期和系统要求经过@hackernoongaming
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    Starfield 第一印象：游戏玩法、发布日期和系统要求

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    太長; 讀書

    Bethesda Games Studios 的最新游戏《Starfield》即将发布。随着游戏为预购高级版的玩家提供抢先体验，评论纷至沓来。第一印象是一个供玩家探索的梦幻般的新宇宙，以及比贝塞斯达之前的游戏更深层次的 RPG 机制。
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    gaming #gaming #starfield #video-games
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