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    Spotify 今年第三轮裁员 1500 名员工结束工作经过@ashumerie
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    Spotify 今年第三轮裁员 1500 名员工结束工作

    2023/12/07
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    经过 @ashumerie 1,857 讀數
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    太長; 讀書

    尽管第三季度业绩良好，Spotify 仍宣布第三轮裁员，裁掉 1500 名员工（占员工总数的 17%），以应对不断上升的运营成本。 Netflix 推出的《侠盗猎车手三部曲》定于 12 月 14 日在流媒体上播出，从而震撼了游戏界，这有可能将这家流媒体巨头推向游戏行业的新高度。

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