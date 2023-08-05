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    Revolut 停止在美国的加密业务：对监管和市场不确定性的反思经过@consensusprotocol

    Revolut 停止在美国的加密业务：对监管和市场不确定性的反思

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    太長; 讀書

    TL;DR：由于监管环境不断变化，总部位于英国的金融科技公司 Revolut 将从 2023 年 9 月 2 日起停止在美国提供加密货币服务。这一决定不会影响 Revolut 在美国以外的业务，Revolut 将继续在美国以外地区扩展加密货币产品。与此同时，美国立法者提出了一项重塑加密货币法规的法案。
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