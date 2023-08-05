Revolut 停止在美国的加密业务：对监管和市场不确定性的反思

Revolut 停止美国加密货币业务：对监管和市场不确定性的反思 决定终止美国的加密服务 估值 330 亿美元的英国金融科技初创公司 Revolut 发表公开声明，宣布暂停为其美国客户提供加密货币服务。这一决定是由于美国监管环境日益复杂和不确定而做出的。暂停将从2023年9月2日开始，并从2023年10月3日起完全停止所有相关活动。 该公司表示理解这可能造成的失望，并向客户保证，它正在积极寻求替代方法，以继续在美国提供加密货币产品的访问权限 对加密货币社区的影响 该公告表明金融科技公司对美国市场加密货币的未来越来越担忧。 Revolut 停止加密服务的决定反映了该公司面对不断变化的监管措施和潜在法律后果的谨慎态度。 监管格局：SEC 的追求和国会的回应 美国证券交易委员会 (SEC) - 一股不可忽视的力量 近几个月来，美国证券交易委员会对将加密货币标记为证券并遵守投资者保护规则的立场引发了争论和争议。这项监管工作在 6 月份发生了急剧转变，包括 和 Binance 在内的主要加密货币交易所因未能注册某些加密货币而提起诉讼。 Coinbase Revolut 迅速采取行动将 、 和 Polygon 摘牌可能是对 SEC 将这些代币标记为证券的战略回应。该平台计划在9月18日之前完成退市流程，这体现了监管合规的紧迫性和重要性。 Cardano Solana 国会干预——希望的一瞥？ 与 积极的监管方式形成鲜明对比的是，一项名为《负责任的金融创新法案》的两党法案已在参议院提出。这项拟议的立法旨在消除美国证券交易委员会对大多数加密货币的权威，表明立法者愿意承认加密货币的独特性质，可能将其归类为商品而不是证券。 美国证券交易委员会 Revolut 的全球展望：不断扩大的视野 加密服务继续超越美国边界 尽管美国的决定意义重大，但 Revolut 保证其他市场的客户将继续享受加密服务。此外，该公司一直在欧洲扩大其与加密货币相关的产品，包括推出一项质押计划，为英国和约 30 个欧洲国家的客户提供加密货币奖励。此次扩张凸显了 Revolut 对金融技术创新的全球承诺，尽管它在美国监管变化的波涛汹涌中航行。 前进的道路 在技术快速发展的时代，金融和数字创新之间的交叉点常常与传统的监管框架相矛盾。 Revolut 在美国停止加密服务的决定反映了一种更大的谨慎和适应趋势，这可能很好地定义金融科技和加密货币的未来。 对数字领域自由的呼唤，以及创造一个自治、隐私和金融赋权占主导地位的未来的愿望，继续激发着创新精神。愿这一精髓继续激励那些寻求建立一个金融主权不是特权而是所有人权利的世界的人。 资料来源： Revolut官方宣布暂停美国加密货币服务 美国证券交易委员会 (SEC) 关于加密货币监管的声明。 国会法案名为《负责任的金融创新法案》。 解密 Revolut 发言人的采访。 Revolut 与美国加密货币客户的电子邮件通信。 有关 Revolut 在欧洲市场扩张的信息。