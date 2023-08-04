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    REST API 自动化测试中的 TypeScript 与 JavaScript经过@bormando
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    REST API 自动化测试中的 TypeScript 与 JavaScript

    2023/08/04
    6m
    经过 @bormando 926 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    TypeScript 是一种编程语言，在 Node.js 生态系统中以包的形式呈现。 通过使用此包，您可以： 1. 在项目中进行简洁（绝对）导入。 2. 为您的请求和响应负载创建自定义类型。 3. 使用智能感知和类型检查功能来减少代码中的语法错误。 自定义类型还充当有效负载数据的文档 - 您不必再为此检查外部集合/工具！
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    programming#typescript#test-automation#jest
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