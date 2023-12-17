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    Release Train解决了移动应用开发中的哪些问题？经过@maxkach
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    Release Train解决了移动应用开发中的哪些问题？

    2023/12/17
    12m
    经过 @maxkach 428 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在本文中，我将分享我为 Dodo Pizza 应用（Android 和 iOS）实施 Release Train 的经验，以及我们团队实施 Release Train 时遇到的问题。 如果您是一个快速增长的 Android 或 iOS 项目的 Team Lead/Tech Lead，并且您尚未管理发布流程，我希望我们的经验能够对您有所帮助。
    featured image - Release Train解决了移动应用开发中的哪些问题？
    programming #mobile-app-development
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