Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Quickswap 核心成员在 Kava 链上推出 50 倍杠杆经过@chainwire

    Quickswap 核心成员在 Kava 链上推出 50 倍杠杆

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Quickswap 因在 Polygon 上取得成功而闻名，现已推出下一个项目：Kava Chain 上的 Kinetix Finance。永续市场为用户提供 KAVA、axlETH、axLWBTC、ATOM 和 USDT 等加密资产的杠杆敞口。 KLP是代表整个篮子的特殊流动性代币。
    featured image - Quickswap 核心成员在 Kava 链上推出 50 倍杠杆
    web3 #cryptocurrency #quickswap
    Chainwire HackerNoon profile picture

    @chainwire

    Chainwire

    The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    Article Thumbnail
    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    使用 Witnet 克服开发真正的多链预言机网络的挑战
    Published at Jan 18, 2024 by oraclesummit #blockchain-oracle-summit
    L O A D I N G
    . . . comments & more!