Quickswap 核心成员在 Kava 链上推出 50 倍杠杆

- Quickswap 的多个核心贡献者因在 Polygon 上取得成功而庆祝，已推出他们的下一个项目：Kava Chain 上的 Kinetix Finance。 开曼群岛乔治敦，2023 年 8 月 30 日/Chainwire Kava 链是第 1 层 Cosmos-以太坊互操作性区块链。 Kinetix Finance永续交易所是为渴望不受传统中心化交易所限制的杠杆交易的用户量身定制的。 Kinetix 的创新永续市场允许用户利用 Kava 链上的交易。 永续市场满足了对去中心化交易解决方案不断增长的需求，为用户提供 KAVA、axlETH、axlWBTC、ATOM 和 USDT 等加密资产的杠杆敞口，同时确保最大的透明度和安全性。 “永续市场不仅仅是另一个交易平台，它体现了 Kinetix 致力于提供去中心化解决方案来增强我们用户的能力。 通过这个平台，我们提供了一种独特、安全且高效的方式来利用 Kava 链上的交易。”Kinetix 团队负责人 Alexi Atlas 说道。 Kinetix 永续市场的核心是独特的流动性池系统 KLP。 LP 可以提供最初五种受支持资产中的任何一种：KAVA、axlETH (ETH)、axlBTC (BTC)、ATOM 和 USDT。作为贡献这些代币的回报，参与者将收到 KLP，这是一种代表整个篮子的特殊流动性代币。 这种去中心化的结构与协议的 AMM 相结合，促进了杠杆交易，允许用户根据抵押品的价值进行借贷。 “Kinetix 的永久市场拥有一套专为满足成熟的 DeFi 用户而定制的功能。 它的去中心化性质保证了任何规模的头寸都可以清晰、安全地进行。”Kava Chain 联合创始人 Scott Stuart 说道。 “KLP 代币是对传统流动性池系统的认可，确保交易者熟悉且易于使用。” 如需了解更多更新，请关注 X（fka Twitter）上的 Kava Chain 和 Kinetix Finance。 关于卡瓦 Kava Chain 是一种安全、快如闪电的 Layer-1 区块链，它将以太坊的开发能力与 Cosmos 的速度和互操作性结合在一个可扩展的网络中。 Kava Chain 致力于促进创新和增长，是全球开发者和用户值得信赖的选择。 关于 Kinetix Kinetix Finance 正在构建一个 DeFi Hub，以永续期货交易和 Kava 上最复杂的交易工具为特色，连接去中心化金融的主要构建模块。每笔交易都是您最好的交易。 接触 媒体经理 吉列尔莫·卡兰迪尼 卡瓦酒 g.carandini@kava.io 这个故事是由 Chainwire 根据 发布的。 HackerNoon 的商业博客计划