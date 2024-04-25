Pyth 价格喂价如何改变 Morph 的 DeFi 格局

Pyth 价格信息：增强 Morph 上的 DeFi

Pyth Network 以其实时、机构级价格信息而闻名，这对于 DeFi 应用程序的准确高效运行至关重要。通过在 Morph 上部署 400 多个价格信息，Pyth 扩大了其在区块链生态系统中的影响力，为开发人员提供了交易、借贷和风险管理的关键数据。这些价格信息通过提供更新和可靠的数据使用户受益，这些数据对于在快速发展的市场中做出明智的决策至关重要，这对于用户管理风险和了解运营情况至关重要。





Pyth Price Feeds 纳入 Morph 测试网是区块链技术的一个值得注意的发展，尤其是对于去中心化金融 (DeFi) 行业而言。通过此次合作，Pyth 的实时金融数据专业知识和 Morph 旨在改善以太坊扩展的尖端区块链解决方案将结合在一起。





此次集成采用了基于拉取的预言机架构，该架构以低延迟和较低的 gas 成本而闻名。通过避免昂贵的交易成本，该方法可确保 Morph 上的 DeFi 协议可以根据需要获取数据，从而保持可扩展性和效率。例如，这种合作关系可能使 Morph 上的 DeFi 协议能够获得实时 Pyth 价格信息，从而实现精确的资产评估和风险管理。这可能会让使用 DeFi 的交易者做出更好的决策并使用更有效的交易技术，从而提升平台的整体用户体验。

Morph Testnet：区块链技术的飞跃

Morph 的测试网引入了多项旨在重新定义消费者区块链体验的功能。Morph 创新的核心是其去中心化汇总技术和乐观的 zkEVM 集成。这些技术结合了可扩展性和安全性的最佳方面，为开发以消费者为中心的应用程序提供了一个强大的平台。





基于 Tendermint 共识机制构建的去中心化排序网络提高了交易的安全性和完整性，这对于维持用户对平台的信心至关重要。同时，Optimistic zkEVM 使开发人员能够使用熟悉的工具构建安全的智能合约，从而降低了对区块链领域感兴趣的新开发人员的进入门槛。





Pyth 和 Morph 之间的合作预计将为开发人员带来多项好处，使他们能够快速获取高质量的定价数据，开发人员可以创建更复杂、响应更快的应用程序，这种整合不仅仅是一种技术改进，也是将更广泛的开发人员和项目纳入 Morph 生态系统的战略一步。

最后的想法

Pyth Price Feeds 在 Morph 测试网上的推出是 DeFi 领域的关键发展。它体现了区块链领域的合作如何带来创新，不仅可以增强这些平台的技术能力，还可以使它们更易于访问和用于日常应用。随着这种合作关系的发展，令人兴奋的是，将会出现新的应用程序和服务，进一步推动去中心化金融事业的发展。





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