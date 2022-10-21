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    ProPublica 记者对诈骗世界的调查经过@propublica
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    ProPublica 记者对诈骗世界的调查

    2022/10/21
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    经过 @propublica 522 讀數
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    太長; 讀書

    ProPublica 的 Cezary Podkul 发现欺诈者在暗网上销售用于诈骗州失业机构的操作工具包。他联系了网络安全公司，并要求他们在 Telegram 上与欺诈者分享技巧。他找到了诈骗者交换商业机密的论坛。联邦政府表示，这将是至少数百亿美元的欺诈，但一些专家担心它最终可能会在美国达到*数千亿*。

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