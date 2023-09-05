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    Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？经过@bormando
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    Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？

    2023/09/05
    3m
    经过 @bormando 5,218 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    Cypress 是一个具有双重用途的测试自动化框架 - UI 和 API 测试覆盖率。 Playwright 具有完全相同的目的，但它没有附带任何开箱即用的浏览器 - 您必须使用单独的命令安装它们（如果您愿意）。当谈到轻量级和最快的工具时，它肯定是 Playwright，因为它的安装时间更少，并且不会消耗浏览器运行的额外资源，因为它不需要 API 测试。
    featured image - Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？
    programming #programming #api #playwright
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    @bormando

    Dmitrii Bormotov

    Head of QA @ OttoFeller, speaker, mentor, contributor

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