Opside 测试网进入 Alpha 阶段，为荣耀做好准备！

在您的日历上标记 9 月 6 日，Opside Alpha 测试网盛会即将隆重登场，为全球用户提供无缝、无障碍的体验。 Pre-alpha测试网顺利结束，并于23日凌晨顺利过渡到Alpha测试网阶段。 Opside 官方团队认真听取了社区反馈，反思了 pre-alpha 测试网，并做出了一些调整，为本次 alpha 活动引入了全新的游戏玩法。准备好开始激动人心的旅程吧！ 踏上新的冒险：Opside Alpha 测试网盛会 与 Opside pre-alpha 测试网类似，alpha 活动将在 Galxe 上展开，为独特的沉浸式体验铺平道路。准备好穿越五个引人入胜的章节：前奏曲、编年史、共鸣、奥德赛和小夜曲。每个部分都承诺一次惊心动魄的冒险，旨在激发您的冒险意识。参与一系列简单的任务，解锁积分神秘盒子，并赚取忠诚积分。此外，当您邀请朋友加入时，请释放您的热情 - 获得额外邀请奖励的潜力实在太引人注目，不容忽视！ 选择你的团队：荣耀之战 进入阿尔法阶段，选择赋予力量。访问我们的官方网站并向团队宣誓效忠——这一决定一旦做出，将始终坚定不移。随着参与者人数的增加，奖池不断扩大，忠诚度积分达到了惊人的 100 万。获胜团队将根据每位成员的贡献比例瓜分奖励。但这还不是全部——对于那些在 9 月 6 日之前加入团队的人来说，额外的 10% 积分提升将无缝地融入到他们的最终奖励中。让大家知道你的效忠，让荣耀之战开始吧！ https: 立即选择您的团队： //opside.network/glory 崛起：排名奖励 Opside 推出排行榜，见证新时代的到来。访问我们的官方网站，跟踪您在 Alpha 测试网期间获得的积分和相应的排名。无论您是验证者、CPU 矿工、GPU 矿工、普通用户还是有远见的项目开发人员，专用的积分排行榜和诱人的排名奖励都在等待您的探索。 超越愿景：ZK 生态系统项目 Opside 对促进创新的承诺延伸到了项目开发商。为百万赠款激励计划做好准备，这是一项针对 zkEVM 应用程序链量身定制的计划，通过 。这还不是全部 - ZK-Rollup Launchbase 白名单应用程序的大门正在扩大，使 MVP 状态的项目能够参与其中。 Opside 排行榜上的每月排名将决定前 5 名 zkEVM 应用链，从而为它们赢得令人垂涎的代币奖励。 ZK-Rollup 发射基地对面 日期：2023年9月6日至12月31日 立即申请和构建： https://forms.gle/12VFqYdzVcZr5tsa8 * 1000 万 IDE 奖励，排名前 5 名的 Rollup 项目每月 250 万。代币奖励有 12 个月的悬崖 + 48 个月的归属。 关键石：验证者和矿工 验证者 Opside 拥有由 17,000 多个验证者组成的弹性网络，致力于确保无缝网络运营。欢迎新的验证者通过以下方式申请 ，为稳定的网络做出贡献并获得丰厚的成果。验证器操作要求与 Pre-alpha 测试网保持一致，确保一致的体验。 Validator@opsi.de 矿工 准备好迎接改变游戏规则的公告吧——9 月初，Opside 将接受 zkSync 支持并引入 GPU ZKP 挖矿。针对多样化的挖矿社区，将引入 CPU 和 GPU 奖励池。矿工可以采用他们喜欢的方法，每种方法都会带来测试、奖励和光明的未来。至于CPU和GPU的要求，请继续关注即将发布的硬件规格！ 集体之旅：塑造叙事 我们再次对全球 Opside 社区的坚定支持表示深深的感谢。您的奉献推动我们在创新之旅中不断前行！社区协同产生集体智慧，结合独特经验实现深刻突破。每一次互动和分享的故事都编织了一幅知识织锦，丰富了个人的道路和整个生态系统。 在本次 Alpha 测试网盛会的边缘，我们邀请你们每个人来塑造我们的集体叙事。您的贡献至关重要，参与度也至关重要。我们共同打造一个引起共鸣的 ZK-RaaS 未来！