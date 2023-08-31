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    Opside 测试网进入 Alpha 阶段，为荣耀做好准备！经过@opside
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    Opside 测试网进入 Alpha 阶段，为荣耀做好准备！

    2023/08/31
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    经过 @opside 6,297 讀數
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    太長; 讀書

    在您的日历上标记 9 月 6 日，Opside Alpha 测试网盛会即将隆重登场，为全球用户提供无缝、无障碍的体验。
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