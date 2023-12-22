时钟滴答作响：MetaWin 激动人心的 100 万美元 USDC 奖金竞赛还剩 6 小时

英国伦敦，2023 年 12 月 22 日/Chainwire/——革命性 Web3 平台准备颁发 100 万美元 USDC 奖金。 是利用区块链技术的首屈一指的 web3 竞赛平台，其破纪录的 抽奖活动正在倒计时最后 6 个小时，一位幸运的玩家将赢得改变人生的 100 万美元 USDC！ MetaWin MetaWin 百万富翁 不到 6 小时即可抽出 100 万美元大奖 随着比赛于今日（格林威治标准时间 12 月 22 日 21:00）结束，您仍有时间在报名截止前免费参加价值 100 万美元的 USDC 抽奖活动。 100 万美元的 USDC 奖金已存入链上的智能合约中，并将立即转移到随机选择的钱包中，使一位幸运的参与者立即成为百万富翁。 加密推特充满期待 比赛的兴趣日益浓厚，多个有影响力的账户都参加了抽奖，Pranksy、dannycrypt、sibel 和 noteezzzy 都展示了他们的参赛作品。 但尽管兴奋程度不断高涨，目前注册参赛人数仅超过 5000 人，这对于新参与者来说仍然具有吸引力。 刚刚发布：免费 NFT 中有超过 50 个 ETH 为了庆祝世界最大加密货币奖项的倒计时，Metawin 刚刚宣布在免费参加的比赛中释放 的 NFT。竞赛的价值范围从较小但高质量的项目到更成熟的蓝筹股，如 Killabears、Miladys、Otherdeeds 等。 价值 50 多个 ETH 参赛作品有上限，以确保平等的获胜机会，并且只需要少量的汽油费即可在以太坊区块链上注册参赛作品。 每 30 分钟就会有新的 NFT 奖品出现在网站上，参与者可以在接下来的 6 小时内享受兴奋，直到抽出 100 万美元 USDC 主奖。 MetaWin 的激动人心的旅程：期待 100 万美元 USDC 获奖者 随着最后几个小时的倒计时，MetaWin 邀请所有潜在参与者抓住时机，争取获得 100 万美元 USDC 奖金的机会。 用户可以通过此链接领取免费参赛资格： - 用户有机会赢得 100 万美元 USDC 免费入场 向所有参赛者致以最美好的祝愿，并期待宣布幸运的获胜者。 MetaWin 关于MetaWin 站在链上竞赛平台的最前沿，彻底改变了数字竞赛的格局。通过利用区块链技术的力量，MetaWin 提供透明、公平、刺激的竞赛体验。 MetaWin 凭借大量赠品的记录和对创新坚定不移的承诺，MetaWin 正在塑造在线竞赛的未来。 接触 先生 元赢公关 元赢 press@metawin.inc 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。 了解有关该计划的更多信息。 在此处