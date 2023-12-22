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    时钟滴答作响：MetaWin 激动人心的 100 万美元 USDC 奖金竞赛还剩 6 小时经过@chainwire

    时钟滴答作响：MetaWin 激动人心的 100 万美元 USDC 奖金竞赛还剩 6 小时

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    太長; 讀書

    MetaWin 破纪录的 MetaWin 百万富翁抽奖活动已进入最后 6 小时倒计时。在注册截止之前，您还有时间免费参与价值 100 万美元的 USDC 抽奖活动。仅有超过 5000 名注册参赛者，这对于新参与者来说仍然具有吸引力。
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