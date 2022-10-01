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    Meta 开创性的 AI 电影制作人：Make-A-Scene经过@whatsai
    1,604 讀數

    Meta 开创性的 AI 电影制作人：Make-A-Scene

    2022/10/01
    5m
    经过 @whatsai 1,604 讀數
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    太長; 讀書

    Meta AI 的新模型 make-a-video 只需一句话：它从文本中生成视频。它不仅能够生成视频，而且还是最先进的新方法，可以生成比以往更高质量和更连贯的视频。这是您必须已经在新闻网站上看到的所有信息，或者只是通过阅读文章的标题，但您还不知道它到底是什么以及它是如何工作的。
    featured image - Meta 开创性的 AI 电影制作人：Make-A-Scene
    #machine-learning#ai#youtubers
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    @whatsai

    Louis Bouchard

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