Mahjong Meta 推出 Web3 电子竞技平台

Riichi Mahjong 电子竞技平台 Mahjong Meta 很高兴地宣布其备受期待的游戏将于 8 月 7 日正式推出。 Web3 经过两个月的成功公测，俘获了麻将爱好者的心，该平台将以其沉浸式、去中心化的游戏体验彻底改变链上麻将游戏体验。 在Mahjong Meta中，玩家不仅可以与其他真实玩家一起参加排名、锦标赛或游乐场等各种比赛，还可以部署自己的宠物“Tama”，配备定制的AI策略来自动进行麻将战斗。这一功能大大降低了新麻将玩家和Web3用户的门槛，让游戏体验变得更加简单和愉快。 在公测期间，Mahjong Meta 吸引了超过 15,000 名玩家，总共参与了超过 490,000 场比赛，展示了该游戏在加密游戏世界中的巨大受欢迎程度和潜力。 web3 所有权经济学、基于人工智能的创新游戏玩法和时尚的图形设计的整合被证明是一个成功的组合，为非凡的游戏体验奠定了基础。 此外，在 Beta 阶段，Mahjong Meta 推出了 0xMahjong 和 0xTama NFT，Opensea 上的总交易量接近 500ETH，进一步凸显了社区日益增长的兴趣和信心。 该游戏现阶段的初步成功得益于其经验丰富的核心团队，该团队由来自腾讯、网易、莉莉丝等知名游戏公司的专业人士组成。游戏的灵感来自于深受6亿多人喜爱的古老经典游戏麻将。 Mahjong Meta 的游戏设计师 Brice 透露，这款游戏的创意源自立直麻将固有的数学之美，将策略与概率融为一体，并在策略、社交、玩法推演和文化意义等方面具有持久的吸引力。 。 Mahjong Meta秉承“Play to Own & Skill to Earn”的理念，旨在建立一个基于区块链的立直麻将电竞社区和麻将主题游戏公园，通过区块链和代币与玩家共建，以资产所有权为支撑经济。 Mahjong Meta 的概念、当前的开发进展以及该平台的巨大潜力吸引了知名风险投资公司的大量投资。 Dragonfly 和 Folius 领投了本轮融资，突显了他们对 Mahjong Meta 在游戏行业的愿景和潜力的信心。其他著名投资者包括 Meteorite Labs、Find Satoshi Lab、Parallel Ventures 和 Emoote。 累计投资超过1200万美元。 8 月 7 日正式上线后，Mahjong Meta 揭晓了所有游戏相关功能，包括排行榜、多摩大师、好友室，以及麻将馆、多摩、时尚、家具等所有 NFT 市场，为玩家提供更加身临其境的游戏体验—— fi 生态系统内的经验。 与发布同时，Mahjong Meta 还将通过金库系统提供额外的社区奖励，并为玩家提供额外的推荐奖励，鼓励更多麻将爱好者参与到这一令人兴奋的游戏体验中。 立即加入 Mahjong Meta，因为该游戏为麻将游戏树立了新标准，利用 Web3 的所有权经济为麻将玩家创建真正的 Meta。 关于麻将元 元麻将是一款由前腾讯和网易员工创建的游戏。他们希望通过这款游戏培育麻将爱好者社区，同时提供稳定安全的游戏环境。麻将迷现在可以在新颖的游戏模式中测试自己的才能，并争夺潜在的奖励。 | | 推特 网站 直流 接触 布莱斯·冯 麻将元 brice@mjmeta.io 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author