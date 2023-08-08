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    Mahjong Meta 推出 Web3 电子竞技平台

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    立直麻将电子竞技平台 Mahjong Meta 很高兴地宣布其备受期待的游戏将于 8 月 7 日正式推出。玩家不仅可以与其他真实玩家一起参加排名、锦标赛或游乐场等各种比赛，还可以部署自己的宠物“小玉”，配备定制的人工智能策略，进行自动麻将对战。
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