Kosmos 如何重新构想数字叙事

一种新的故事发布工具正在开发中，并且已经拥有令人印象深刻的合作伙伴和顾问名单。 使创作者能够开发身临其境的故事世界，通过定制、互动和游戏化的体验在创作者和粉丝之间建立牢固的联系。 科斯莫斯将 科斯莫斯介绍 与传统平台不同，Kosmos 将整合区块链和人工智能等创新技术，优先考虑独特的用户体验，让读者重新回到他们忍不住分享的迷人故事。 创作者保留对其故事的用户界面、品牌和货币化的完全控制，确保为所有人提供个性化且引人入胜的故事讲述之旅。 该项目是一个官方 Hourglass ($WAIT) 孵化项目，拥有令人印象深刻的顾问和天使投资者名单，其中包括 The Next Crypto Gem 的执行制片人 Jett Tang，以及 SaveDaily Holdings Corp 董事长兼 NEFT Vodka USA, Inc. 董事总经理 杰夫·马霍尼 Mahony 拥有数十家公司，拥有 30 多年构建广泛行业、开发人工智能以及领导技术领域团队的经验。 顾问委员会还包括 BDE Ventures 的 Inc 500 企业家 Brian D. Evans 和 Cryptos R Us 的创始人 George Tung。合并；这些重要人物将有助于将讲故事的力量带给大众。 故事是人类历史的基石，它连接文化、传授知识、培养代际同理心。 Kosmos 的诞生源于首席作家 Rae Wojcik 对基于社区的出版渠道的追求，该渠道具有身临其境的故事讲述和货币化选项。 由于对 Kindle 或 Wattpad 等传统平台不满，她与 Stephen Poynter 联手寻求帮助。 作为一名企业家、Web3 投资者和作家，Stephen 决定开发一个采用创新技术的平台，彻底改变故事讲述者与观众的关系，为沉浸在迷人传说中的读者提供互动和引人入胜的体验。 Kosmos 目前正在与 BlockSafe 一起开发，这是一项由首席技术官 Kenneth Null 领导的全栈 web3 启动板服务。 AI 专家兼 web3 顾问 Felix Norden 正在帮助 Kosmos 将 AI 集成到 Kosmos 平台内的一系列工具中，从而最大限度地提高用户体验，同时最大限度地减少创建者的工作量。 首席执行官斯蒂芬·波因特 (Stephen Poynter) 表示：“当您阅读某个故事时，您应该感觉自己置身于该故事世界中。” “整个用户体验将针对每个故事进行定制。” 该平台将为创作者和读者提供免费版本以及完全可定制的付费版本，让创作者可以选择设定自己的价格。 Kosmos 将首次推出来自其旗舰合作伙伴的独家内容，并授予他们终身访问权限。 这些合作伙伴主要属于 web3 领域，包括 Neo Tokyo、NonFungibleArcade、Worlds Beyond、Alpha District、The Kingdom、Neo MasterPiece Films、BeNFT、This Thing of Ours 和 Sitka World（Wojcik 自己的 IP 开始了这一切，并已在发展了10多年）。 Kosmos 发布合作伙伴将帮助向其他社区和创作者展示 Kosmos 如何帮助其成员围绕其个人 NFT 打造独特的传说。 这使成员不仅能够探索社区的总体故事，还能够深入研究围绕团体内每个角色的迷人叙述。 该团队计划在 2024 年第一季度深入开发阶段。与此同时，创作者、故事讲述者和故事爱好者可以通过访问以下网站了解更多信息： 或关注他们的 Twitter 成为第一个了解并尽早访问独家内容的人。 kosmosapp.com @kosmos_stories 免责声明：支付 TokenPr 来管理 Kosmos 的 PR