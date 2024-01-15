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    KYC 和监管：解决加密货币中的金融犯罪问题经过@dshishov
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    KYC 和监管：解决加密货币中的金融犯罪问题

    2024/01/15
    6m
    经过 @dshishov 597 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    一般而言，加密货币监管和具体的 KYC 被认为可以解决加密货币领域的金融犯罪问题。金融体系跟不上技术发展，缺乏协调的框架是犯罪活动高发的原因。
    featured image - KYC 和监管：解决加密货币中的金融犯罪问题
    finance #kyc #cryptocurrency-regulation
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    @dshishov

    Dmitry Shishov

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