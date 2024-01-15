KYC 和监管：解决加密货币中的金融犯罪问题

匿名性是加密货币的主要特征之一，这也是围绕“了解你的客户”（KYC）程序及其对加密货币的重要性或损害进行如此多讨论的主要原因。 虽然我并不否认匿名的想法，但为了避免出现偏见，让我们来看看以下细节。 每个季度，加密货币用户因黑客、诈骗和其他欺诈行为而损失超过 2 亿美元。在这些损失中，94.3% 是由于黑客攻击造成的，只有 5.7% 是由于欺诈造成的，如果所有用户都必须通过 KYC，那么欺诈实际上是可以避免的。虽然比例不是那么高，但如果你算一下，你会发现总和大约有 100 亿美元。 1亿美元。 你觉得之前的情况是不是好很多？如果是的话，看看这个。 因此，仅在美国，人们在加密货币诈骗中损失超过 2.3 B 美元，每个受害者损失超过 86,000 美元。确实很多。 KYC 可以帮助防止加密诈骗吗？ KYC 旨在在允许客户访问加密服务之前识别客户的身份。这个过程中需要的基本信息是： 客户的全名 居住地址 出生日期。 通常，这些数据足以执行基本操作，此类客户端可以传输的金额是有限的。然而，大多数加密服务需要完成更多步骤： 身份证明 - 客户提供个人数据 活跃度检查 - 服务确定客户端是否为真人 验证 - 该服务将客户提供的数据与政府颁发的文件进行比较 地址验证 - 该服务确定客户是否居住在所提供的地址 风险评分 - 该服务根据上面提供的数据确定客户的风险类别。 虽然 KYC 根本无法消除加密诈骗，但其数量可能会大幅减少。 事实上，如果没有机会在不被发现和因犯罪而受到惩罚的情况下从中受益，那么谁会努力窃取加密货币呢？如果每个人都需要通过 KYC，那么就不可能提取非法加密货币。因此，不可能在现实世界中使用它。 是的，犯罪分子仍然能够将被盗的代币从一个非托管钱包转移到另一个非托管钱包。然而，大多数加密货币都可以在区块链上追踪。有有效的反洗钱工具可以检测可能参与非法活动的代币，而加密服务通常会阻止未通过反洗钱检查的资金。因此，如果应用适当的 KYC 和 AML 实践，那么提取参与非法活动或被盗的加密货币几乎是不可能的。这意味着现有法规实际上有助于防止加密货币诈骗。但在做出任何结论之前，让我们先看一下更多数据。 现有法规有帮助吗？ 现在，当 MiCA 生效后，欧盟所有加密资产服务提供商都必须为其客户实施 KYC。 在美国，美国证券交易委员会正在严厉打击加密货币，看来未来几年，压力将会越来越大。 这是两个最发达的地区，可以合理地假设那里的加密货币采用率最高。因此，在这些地区引入严格的监管规范将保护大多数加密货币所有者免受加密货币诈骗和黑客攻击。 然而，情况并不那么简单。根据 Chainaanalysis 的研究，加密货币采用率最高的国家不是高收入国家，而是中低收入国家。 在中低收入国家中，加纳和印度在加密货币采用水平方面处于领先地位。 这意味着即使美国和欧盟采取了适当的监管措施，许多加密货币用户仍然容易受到加密货币诈骗者的攻击。 例如， ，因此，法律机构不会为加密货币投资者和用户提供任何保护。 在加纳，加密货币不受监管 印度当局与加密货币之间的关系很困难。尽管该国没有具体的加密货币法规，但印度正试图 ，最近，印度金融情报机构（FIU IND）发布了合规报告 向九家离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）发出请求，要求电子和信息技术部屏蔽这九家不遵守印度 PML 法案规定的非法运营实体的 URL。在这些离岸机构中，领先的交易所包括 Binance、KuCoin 和 Kraken 等 6 家。 禁止私人硬币 显示原因通知 那么，KYC 确实有帮助吗？ 为了得出正确的结论，我们先来看看传统金融中的金融诈骗程度。 仅在美国，金融机构的资金被诈骗，平均损失为 一般。 62% 的受访机构表示诈骗数量有所增加。 来自机构的 1.02 亿美元 现在，我们来看看诈骗的类型。 近一半的金融诈骗是由未经授权的一方实施的，即接管受害者账户或滥用受害者账户信息的人。因此，这意味着即使通过了所有 KYC 程序，犯罪分子仍然可以接管经过验证的帐户来实施犯罪。当然，这不仅取决于 KYC，还取决于持有账户的个人和金融机构采取的安全措施，但是，正如我们所见，KYC 本身并不能像我们那样防止诈骗。可能想要。 还有一个细节，仅供思考。身份盗窃犯罪率正在上升。仅在美国， ，超过 1500 万美国消费者受到影响。 2022 年传统身份盗窃损失达 240 亿美元 为什么还没有解决方案？ KYC 很有用，这是毫无疑问的。然而，技术正在迅速发展，金融机构并不总是能够妥善保护其客户，而犯罪分子则利用最新的技术发展来窃取资金。说到监管，通过一项法律需要几年的时间，而制定新的金融犯罪计划则需要更少的时间。 就加密货币而言，现有法规只能在一定程度上帮助特定地区的客户和用户。但加密货币是无国界的。人们可以在一个国家购买（或窃取）硬币，然后在没有监管的国家提取它们。这是加密货币监管的另一个挑战：所有国家应协调努力，创建一个在全球范围内有效的一致监管框架。 但即使它在某个时候被创建，仍然不能保证它将有助于阻止金融犯罪。我们从传统金融的例子中看到，即使是最严格的监管也不能保护客户免受金融犯罪的侵害。因此，引入全面的监管框架会在一定程度上有所帮助，但并不能完全解决问题。或者作为一种选择，开发和引入 也可能有助于解决问题。 区块链身份验证 那么解决办法是什么？ 像往常一样，我坚持认为，只有人类的道德发展才能解决金融犯罪问题并实现加密货币的大规模采用。一旦我们停止利用技术成果非法获利，我们将能够从加密货币的匿名性所提供的所有优势中受益。