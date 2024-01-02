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    Fiverr 的 SEO 工作格局：假自由职业专家受到质疑经过@technologynews
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    Fiverr 的 SEO 工作格局：假自由职业专家受到质疑

    2024/01/02
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    经过 @technologynews 370 讀數
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    太長; 讀書

    该平台上超过 98% 自称 SEO 专业人士的人可能缺乏他们声称拥有的 SEO 专业知识。 100% 接受调查的自由职业者来自印度或巴基斯坦。 Fiverr 的测试系统旨在评估自由职业者的技能和知识，然后再允许他们提供服务。人们对这些评估的可靠性表示担忧。
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    remote-work #fiverr-seo-gigs #hackernoon-bn
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