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    DreamFusion：从文本生成 3D 模型的 AI经过@whatsai
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    DreamFusion：从文本生成 3D 模型的 AI

    2022/10/16
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    经过 @whatsai 20,961 讀數
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    太長; 讀書

    DreamFusion 是一种新的谷歌研究模型，它可以理解一个句子以生成它的 3D 模型。结果还不完美，但自去年以来我们在该领域取得的进展令人难以置信。我们真的不能让它变得更酷，但更令人着迷的是它是如何工作的。让我们深入研究一下……这是 Dream Fusion 一种新的计算机视觉模型，它可以理解一个足以生成 3D 模型的句子。

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    featured image - DreamFusion：从文本生成 3D 模型的 AI
    #ai#artificial-intelligence#art#3d
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

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