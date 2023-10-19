Doge Uprising 预售公告：漫画、Web3、智能质押和 NFT 的开创性项目

Doge Uprising ($DUP) 是一种全新的加密货币预售，将于第四季度大放异彩。该项目以其独特的特色在众多项目中脱颖而出。其详细的路线图描绘了一幅充满活力的 Web3 世界图景，并通过独家NFT系列和互动漫画系列丰富了内容。













总督起义在模因币革命中的反抗崛起

2023 年对于Meme 币来说是梦幻般的一年。 Pepe Coin ($PEPE) 飙升至前 100 名，在 2023 年初获得巨大人气，而 Wall Street Memes ($WSM) 等许多新项目在推出后几个月内就筹集了数百万美元。





除此之外，交易量已达到两年高点，这表明现在是宣布新加密项目的最佳时机。





Doge Uprising 正在改写预售和模因硬币的叙述，将其转变为一个挑衅、叛逆和强大的空间。它正在将自己打造成具有真正实用性的顶级代币，使其与市场上的其他项目区分开来。





有了广泛的路线图，Doge Uprising 创建了一个跨越整个宇宙的生态系统供用户探索。









总督起义背后的故事

推动该项目的真正魔力在于其身临其境的故事 - 社区可以通过 Doge Uprising 的互动漫画系列亲身体验。





《总督起义》将我们带入反乌托邦的 2045 年，马克·扎克伯格对世界进行技术统治。然而，在他的监视下，一场起义爆发了。





一群人不知疲倦地利用总督机甲的力量来推翻他的统治。这些巨大的机器象征着反抗，并由强大的 $DUP 代币提供动力，该代币由他们的盟友埃隆·马斯克提供。





$DUP 代币是每个 Doge Mecha 的命脉。没有它，它们就只是金属和代码外壳。 “总督起义”不仅象征着扎克伯格统治的结束，还显示了韧性、力量和决心。









总督起义的社区福利

《Doge Uprising》的创作者深知社区是成功的关键，因此他们设计了一个对所有用户来说都令人满意且有吸引力的项目。





Doge Uprising 社区可以沉浸在互动漫画系列中，以加密货币中从未见过的方式深入研究项目故事情节。





或者，他们可以购买 Doge Mecha NFT，由首席工程师 0xPepe 亲自监督，自己成为飞行员。这将解锁独家内容并提供进一步进入迷人的反乌托邦世界的机会。





Doge Uprising 坚信回报社区，确保所有成员都能受到启发。





Doge Mecha NFT 很快将可以使用 ETH 直接在 Doge Uprising 网站上铸造，从而使用户能够访问 Doge Uprising 的独家社区内容并成为该领域的领导者。





革命性的 $DUP 代币

Doge Uprising 选择利用 ERC-20 区块链的力量，确保与以太坊区块链上其他 dapp 的兼容性。





这将项目无缝集成到区块链框架中，并使以太坊成为项目的支柱。





代币分配的60%将用于预售，20%用于交易所，5%用于开发，10%用于空投。





$DUP 的总供应量为 4.5 亿，行权时间表将确保代币分配的公平和透明。





营销和开发代币将在一年内归属，并逐步解锁以推动项目，而预售代币将在购买时完全可用。









总督起义：用创新和潜力重新定义加密货币

总督起义预计将起飞，重写社区所熟知的加密货币。项目创建者看到了 Pepe Coin 的成功，并决定将 meme 币更进一步。





这是第一个集成漫画、Web3 宇宙、智能质押和 NFT 的加密货币。总督起义社区可以以前所未有的方式真正沉浸其中。





随着总督起义宇宙的扩展，它可能会成为一项极其宝贵的资产。

这不是普通的加密货币预售公告。





总督起义有着独特的变革渴望和反抗天赋。该项目有可能引起广大受众的极大兴趣，这可能有助于提升其感知价值。





Doge Uprising 有潜力成为任何投资组合的宝贵补充，特别是考虑到它还处于早期阶段。





关于总督起义

Doge Uprising 由一群热爱漫画、技术和艺术的团队创立。该团队创建了一个平台，将漫画故事讲述与 Web3 宇宙的功能以及 NFT 的独特性相结合。





欲了解更多信息，请访问 Doge Uprising ($DUP)：网站 |电报 |推特 |不和谐





接触：

记者，

拉斐尔·德里.

总督起义

[email protected]





这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息。















