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    Doge Uprising 预售公告：漫画、Web3、智能质押和 NFT 的开创性项目经过@chainwire
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    Doge Uprising 预售公告：漫画、Web3、智能质押和 NFT 的开创性项目

    经过 Chainwire4m2023/10/19
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    太長; 讀書

    Doge Uprising ($DUP) 通过引入一个以 2045 年为背景的沉浸式反乌托邦故事，正在改写加密货币预售和模因币的叙述。在这个叙述中，由 $DUP 代币驱动的 Doge Mechas 推动了一场反对马克扎克伯格技术官僚统治的起义，这意味着韧性和决心。社区可以通过互动漫画系列体验这个故事，甚至可以通过购买 Doge Mecha NFT 成为飞行员。该项目致力于社区参与和奖励，使其在加密货币领域脱颖而出。凭借其独特的功能、漫画的融合以及重新定义加密世界的潜力，《Doge Uprising》必将引起市场的极大兴趣。
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    Doge Uprising ($DUP) 是一种全新的加密货币预售，将于第四季度大放异彩。该项目以其独特的特色在众多项目中脱颖而出。其详细的路线图描绘了一幅充满活力的 Web3 世界图景，并通过独家NFT系列和互动漫画系列丰富了内容。




    总督起义在模因币革命中的反抗崛起

    2023 年对于Meme 币来说是梦幻般的一年。 Pepe Coin ($PEPE) 飙升至前 100 名，在 2023 年初获得巨大人气，而 Wall Street Memes ($WSM) 等许多新项目在推出后几个月内就筹集了数百万美元。


    除此之外，交易量已达到两年高点，这表明现在是宣布新加密项目的最佳时机。


    Doge Uprising 正在改写预售和模因硬币的叙述，将其转变为一个挑衅、叛逆和强大的空间。它正在将自己打造成具有真正实用性的顶级代币，使其与市场上的其他项目区分开来。


    有了广泛的路线图，Doge Uprising 创建了一个跨越整个宇宙的生态系统供用户探索。



    总督起义背后的故事

    推动该项目的真正魔力在于其身临其境的故事 - 社区可以通过 Doge Uprising 的互动漫画系列亲身体验。


    《总督起义》将我们带入反乌托邦的 2045 年，马克·扎克伯格对世界进行技术统治。然而，在他的监视下，一场起义爆发了。


    一群人不知疲倦地利用总督机甲的力量来推翻他的统治。这些巨大的机器象征着反抗，并由强大的 $DUP 代币提供动力，该代币由他们的盟友埃隆·马斯克提供。


    $DUP 代币是每个 Doge Mecha 的命脉。没有它，它们就只是金属和代码外壳。 “总督起义”不仅象征着扎克伯格统治的结束，还显示了韧性、力量和决心。



    总督起义的社区福利

    《Doge Uprising》的创作者深知社区是成功的关键，因此他们设计了一个对所有用户来说都令人满意且有吸引力的项目。


    Doge Uprising 社区可以沉浸在互动漫画系列中，以加密货币中从未见过的方式深入研究项目故事情节。


    或者，他们可以购买 Doge Mecha NFT，由首席工程师 0xPepe 亲自监督，自己成为飞行员。这将解锁独家内容并提供进一步进入迷人的反乌托邦世界的机会。


    Doge Uprising 坚信回报社区，确保所有成员都能受到启发。


    Doge Mecha NFT 很快将可以使用 ETH 直接在 Doge Uprising 网站上铸造，从而使用户能够访问 Doge Uprising 的独家社区内容并成为该领域的领导者。


    革命性的 $DUP 代币

    Doge Uprising 选择利用 ERC-20 区块链的力量，确保与以太坊区块链上其他 dapp 的兼容性。


    这将项目无缝集成到区块链框架中，并使以太坊成为项目的支柱。


    代币分配的60%将用于预售，20%用于交易所，5%用于开发，10%用于空投。


    $DUP 的总供应量为 4.5 亿，行权时间表将确保代币分配的公平和透明。


    营销和开发代币将在一年内归属，并逐步解锁以推动项目，而预售代币将在购买时完全可用。



    总督起义：用创新和潜力重新定义加密货币

    总督起义预计将起飞，重写社区所熟知的加密货币。项目创建者看到了 Pepe Coin 的成功，并决定将 meme 币更进一步。


    这是第一个集成漫画、Web3 宇宙、智能质押和 NFT 的加密货币。总督起义社区可以以前所未有的方式真正沉浸其中。


    随着总督起义宇宙的扩展，它可能会成为一项极其宝贵的资产。

    这不是普通的加密货币预售公告。


    总督起义有着独特的变革渴望和反抗天赋。该项目有可能引起广大受众的极大兴趣，这可能有助于提升其感知价值。


    Doge Uprising 有潜力成为任何投资组合的宝贵补充，特别是考虑到它还处于早期阶段。


    关于总督起义

    Doge Uprising 由一群热爱漫画、技术和艺术的团队创立。该团队创建了一个平台，将漫画故事讲述与 Web3 宇宙的功能以及 NFT 的独特性相结合。


    欲了解更多信息，请访问 Doge Uprising ($DUP)：网站 |电报 |推特 |不和谐


    接触：

    记者，

    拉斐尔·德里.

    总督起义

    [email protected]


    这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息。





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