作为 环境发生变化，许多组织越来越多地转向多云战略。 开发运营 根据一个 报告显示，云IT基础设施有潜力从2023年的940亿增长到2026年的1340亿。 斯塔斯塔 多云具有多种优势，例如帮助提高性能、增强实力、降低风险、 ，以及成本优化。它已被证明可以帮助一个巨大的 实现他们的业务目标。 供应商锁定 90% 的组织 然而，为了成功部署，应考虑各种因素。本文将讨论 DevOps 框架内有效多云部署的 10 个重要策略和注意事项。 选择供应商 云提供商的类型是在此过程中要考虑的第一个因素。这很重要，因为 提供不同的优势、定价模型和以 DevOps 为中心的服务。因此，最好选择与工具链兼容的提供商。 不同的云提供商 为了确保每个提供商对该流程做出战略贡献，地理存在、与生态系统的集成兼容性等因素， (IaC)，并且应考虑合规性要求。 基础设施即代码 兼容性 选择云提供商后，所选提供商的服务应该相似，并且必须能够与流行的 DevOps 工具和实践完美集成。这对于数据的顺利传输、工作负载的迁移以及整个系统的效益至关重要。 通过采用IaC，可以提高各种云环境之间的平滑兼容性。以及以下行业 。 最佳实践 数据安全 在DevOps中，安全性非常重要，在多云环境中更加关键。 A 分析显示，69%的云安全挑战是数据丢失和泄露，其次是数据隐私/机密。 斯塔斯塔 根据 IBM 的 ，数据泄露的平均成本高达 435 万美元。研究表明，拥有先进安全流程的组织所造成的违规成本低于没有先进安全流程的组织。 学习 各组织应大力实施 例如加密、身份和访问管理以及管道内的定期检查。应了解每个云提供商的合规性要求，并且部署必须遵循相关规定。 安防措施 成本管理 DevOps 强调效率，经济高效地管理是多云部署的关键考虑因素。利用符合 DevOps 原则、适当规模的资源并包括自动扩展以降低成本的云提供商定价模型非常重要。 根据 ，67% 的组织表示云财务管理帮助他们增加了收入，31% 的组织表示云财务管理帮助他们维持了收入。 g2 通过将成本管理工具和策略付诸实践，可以防止意外费用，并从每个云提供商处获得最大价值。 成本分析和 Prometheus、Monit 和 Datadog 等应包含在管道中，以保证经济的多云部署。 持续监控 网络架构 在DevOps环境中，灵活有效的网络设计至关重要。应设计跨不同云区域的工具之间的无缝通信、配置网络设置和持续集成。 如果网络设计良好，应用程序可以轻松扩展和调整以适应不断变化的条件。 自动化和编排 应实现平滑部署流程、自动化重复任务并确保跨各种云的一致性。 自动化脚本 DevOps 管道中的编排工具有助于管理复杂的工作负载，并保证高效可靠的软件交付。 监控和性能优化 进行持续监控非常重要，以便在出现性能问题时识别并解决它们。 利用提供资源使用情况、应用程序性能和安全优点的监控工具，是提高多云部署整体性能和优化流程效率的最佳方法。 报告称，监控工具市场可能会从 2023 年的 245 亿美元增长到 2028 年的 637 亿美元。年增长率高达 21.1%。 市场与市场 灾难恢复和冗余 根据 ，没有灾难恢复计划的企业的预计生存率为 10%。 TWC IT 解决方案 这表明建立冗余云提供商以在发生任何中断时进行数据备份是多么重要。一个或多个位置的故障不应影响云的架构。为了使灾难恢复计划保持最新状态并做好准备，应该经常对其进行测试。 员工培训和技能发展 为了在 DevOps 环境中成功进行多云部署，应该对每位 IT 员工进行投资，以确保他们精通多云部署。 员工必须能够胜任修复和优化流程，并且还必须熟悉每个云提供商的每种工具和服务。 结论 DevOps实践的多云部署有助于提高软件开发和交付的可扩展性和可靠性。 通过将上述多云方法付诸实践，并考虑到开发和运营团队的要求，组织将能够创建利用许多云提供商的质量的高效管道。 成功的多云部署需要不断的集成、适应和改进。