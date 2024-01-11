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    DevOps 中多云部署的 9 个策略和注意事项经过@faithadeyinka
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    DevOps 中多云部署的 9 个策略和注意事项

    2024/01/11
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    经过 @faithadeyinka 1,722 讀數
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    太長; 讀書

    许多组织越来越多地转向多云战略。多云具有多种优势，例如帮助提高性能、增强实力、降低风险和优化成本。本文将讨论 DevOps 框架内有效多云部署的 10 个重要策略和注意事项。
    featured image - DevOps 中多云部署的 9 个策略和注意事项
    cloud #devops #cloud-security
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