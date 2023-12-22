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    DeFi 回归：Metrics Rockets 和 RPC 节点提供商解决流量挑战经过@deengb

    DeFi 回归：Metrics Rockets 和 RPC 节点提供商解决流量挑战

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    太長; 讀書

    2023 年 10 月至 12 月，全球去中心化金融（DeFi）生态系统的大规模卷土重来给交易者留下了深刻的印象。 DeFi 场景的一些关键指标瞄准的是 FTX 崩盘前的水平。加密货币领域活动的迅速激增可能会使市场过热。它还可能给 Web3 基础设施带来意想不到的压力。
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