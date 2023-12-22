DeFi 回归：Metrics Rockets 和 RPC 节点提供商解决流量挑战

加密货币领域活动的迅速激增可能会使市场过热。它还可能给 Web3 基础设施带来意想不到的压力。 2023 年 12 月，区块链即服务团队开始调整他们的产品，以帮助 dApp 满足不断增长的流量。 DeFi 重回正轨：两个月内 TVL 增长 50%，Solana、Cardano 领涨 2023 年 10 月至 12 月，全球去中心化金融（DeFi）生态系统的大规模卷土重来给交易者留下了深刻的印象。 DeFi 场景的一些关键指标瞄准了 FTX 崩盘前的水平。 首先，所有主流智能合约平台——以太坊、BNB Chain、Tron、Solana、Cardano、Optimism、Arbitrum 等——的总锁定价值（TVL）在不到两个月的时间里飙升了 50%。 10 月中旬，这一指标试图突破 400 亿美元。根据 数据，两个月后，这一数字几乎达到 600 亿美元。 DefiLlama 的 高性能智能合约平台 Solana (SOL) 似乎受益最多：在该协议即将进行的潜在追溯空投的欢欣鼓舞中，其 TVL 增加了 153%。 这场狂热是由 Lido 竞争对手 Jito (JTO) 的空投引发的，该空投意外地向参与者分发了四位数的奖金。 卡尔达诺区块链同期 TVL 激增 186%：储户在其 dApp 中锁定了超过 5.2 亿美元，这是卡尔达诺作为可编程区块链整个历史上的破纪录水平。 最大的 DeFi 平台以太坊的 TVL 增长了 57%，略微“优于”该领域。其最大的 DeFi、Lido、Maker、Aave 和 Uniswap 在 11 月至 12 月期间的 TVL 出现了两位数的增长。 简而言之，这不能用巧合或“死猫反弹”来解释：DeFi 的牛市正在增强。所有加密货币领域的参与者——交易者、投资者、基础设施提供商——都应该做好准备，以获取其将释放的最大机会。 RPC端点可靠性压力测试 通常，此类事件伴随着基础设施过载问题。回到 2020-2021 年的牛市，当比特币价格飙升至超过关键水平（10,000 美元、15,000 美元等）时，中心化加密货币交易所（甚至 Coinbase、Kraken 和 Binance 等一级平台）都下线了。 即使完全去中心化的服务也难以应对流量的增加。在 2020 年 DeFi 热潮中，基于以太坊的应用程序运行速度比平时慢得多，更不用说 10-50 美元的 Gas 转换了。 根据 Blockchain.com 的数据，在市场持续反弹期间，比特币交易确认时间激增 70-100%。 远程过程调用（RPC）端点，即连接到区块链的 dApp 的“入口点”，在这样的时期面临着压力。 2023 年 1 月，随着加密货币市场的崩溃，Solana 基金会的所有公共 RPC 端点都离线了。 用户被迫迁移到私有RPC节点提供商，即本身运行RPC节点（实际上是区块链全节点）的服务，并通过API将dApp连接到它们。 关键是 RPC 端点的稳定性和性能对于 DeFi 的功能至关重要。市场欣欣向荣的时期只会加剧这种依赖性。 解除共享基础设施的速率限制障碍：私有RPC节点提供商案例 使用共享基础设施增加去中心化应用程序的可访问性限制是 RPC 节点提供商帮助客户端处理增加的流量的方法之一。当涉及到高级服务包时，所有提供商都保证尽可能最佳的速率限制（每秒可以处理的请求数量），但对于早期阶段的 dApp 来说，这种选择可能相当昂贵。 因此，顶级 RPC 节点提供商正在提高吞吐量有限的费率限制。例如，Defi 中最受欢迎和创新的 Web3 基础设施提供商之一 将共享节点的速率限制从每秒 60 个请求提高到 200 个请求，即提高了 230% 以上。 GetBlock 这对于 dApp 来说实际上意味着什么？通过“RPS 提升”，他们可以立即向区块链发送 230% 的请求。比如说，它的基础设施不会注意到流量增加了 3 倍，就像以前一样，并且每个请求支付相同的价格。 为了防止端点受到垃圾邮件发送者的攻击，GetBlock 仅针对付费共享节点计划推出此产品。每 24 小时有 40,000 个请求的免费计划的用户可以升级他们的仪表板。 此外，为了最大程度地保证安全，GetBlock 仅提高迁移到 API 令牌（一种新的授权模型）的用户的速率限制。新客户会自动收到这些代币，而现有客户则受邀在自己的账户中领取这些代币。 根据内部研究，在激活此优惠后，当涉及每秒 200 个请求带宽的共享节点时， 成为最具资源效率的提供商。 GetBlock 总而言之，提高速率限制的举措似乎是帮助 dApp 在 2023 年第四季度启动新用户的合理方式。