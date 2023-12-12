开辟 DeFi 新天地：Ascent Exchange 突破性迁移至 Horizen EON

欢迎来到 Hacker Noon 的“加密货币创新者”的另一篇引人入胜的文章，其中的焦点聚焦在加密领域奋进的变革者。在今天的演讲中，David Paulson 也加入了我们的行列，他是 Ascent Exchange 战略跃进 Horizen EON 平台背后的推动者。 Ascent Exchange 一直是 社区的流行词，是尖端 DeFi 解决方案和对用户赋权的坚定承诺的代名词。他们大胆的迁徙不仅仅是一种转变，更是一种转变。这是为去中心化交易设定新标准的变革之旅。 加密货币 因此，请系好安全带，让我们深入了解 Ascent Exchange 突破性举措的机制，探索新鲜且充满活力的品牌重塑工作，并了解这对 DeFi 的未来意味着什么。让我们直接从源头获得见解。大卫，很高兴你能和我们在一起。如果您愿意，请与我们分享推动 Ascent Exchange 进入令人兴奋的新阶段的愿景。 Ascent Exchange 通过 Horizen EON Move 彻底改变去中心化交易 ：嗨，大卫，很高兴与我们一起参加我们的“加密货币创新者”系列。当我们深入探讨 Ascent Exchange 的故事时，您能否首先分享一下您的旅程以及导致 Ascent Exchange 在 Horizen EON 上诞生的关键时刻？ Ishan Pandey 感谢您邀请我在这次采访中分享有关 Ascent Exchange 的见解。我叫 David，我很高兴能够深入研究使 Ascent Exchange 在 DeFi 领域脱颖而出的变革之旅和创新功能。 David： ：从 Polygon 迁移到 Horizen EON 是一个大胆的举动。您能否详细说明是什么让 Horizen EON 成为 Ascent Exchange 的理想平台以及它如何增强用户的交易体验？ Ishan Pandey Ascent Exchange 在 Horizen EON 上的诞生是我们认识到对更强大、可扩展且以用户为中心的 DeFi 平台的需求的顶峰。我们的旅程始于简化和保护 DeFi 交易的愿景，而基于 Horizen EON 的决定是由其卓越的可扩展性、隐私功能和支持性社区推动的。 David： 从 Polygon 迁移到 Horizen EON 是一个战略决策。 Horizen EON 为我们的用户提供了一个更具可扩展性和安全性的环境，通过更快的交易速度和更低的费用来增强交易体验，同时保持高度的去中心化。 Horizen EON 完全兼容以太坊虚拟机，再加上跨链传输协议 (CCTP) 和 zkSNARKs 技术等强大功能，可促进无缝、无需许可的跨链通信。 Horizen 广泛的节点网络进一步支持了这一转变，确保为 Ascent Exchange 提供去中心化、安全且可靠的环境，符合我们提供顶级、以用户为中心的交易体验的承诺。 ：Ascent Exchange 是第一个在 Horizen EON 上实施 ve(3,3) 代币经济的交易所。您认为这种先发优势对您在市场中的定位如何？您预见的长期利益是什么？ Ishan Pandey Ascent Exchange 采用具有 V3 集中流动性的 ve(3,3) 代币经济模型标志着该平台发展的一个重要里程碑。这一高级功能专为与 veAEX 模型无缝协作而定制，为流动性提供者提供增强的控制力和灵活性。这种集成的关键方面包括： David： 流动性集中：这允许在特定价格范围内进行资本配置，提高资本效率和更高回报的潜力。 多种费用等级：流动性提供者可以选择四种不同的费用等级（0.01%、0.05%、0.25%、1%），根据其风险承受能力和市场前景优化收益。 自动范围选项：该平台提供四种自动范围选项 - 全范围、安全、普通和专家 - 每个选项都迎合不同的风险和回报偏好。 自定义价格范围：对于那些喜欢亲自动手的人，可以选择设置自定义价格范围，进一步增强平台的灵活性。 提高回报、降低滑点：通过将流动性集中在特定范围内，可以用相同的资金获得更高的回报。此外，集中的流动性可以降低滑点，改善用户的交易体验。 Horizen EON 上的 ve(3,3) Tokenomics 的先发优势使 Ascent Exchange 成为创新流动性解决方案的领导者，提供更高效、灵活和用户友好的交易环境。 ：合作伙伴关系往往是新兴平台的命脉。您能谈谈您与 Wave GP 的合作以及他们对 Ascent Exchange 的每个项目最大分配的重要性吗？ Ishan Pandey Ascent Exchange 和 Wave GP 之间的合作代表了对 Ascent Exchange 能力和未来潜力的重要信任票。 Wave GP 作为 Horizen EON 的专用流动性提供商，承诺将每个项目的最大分配给 Ascent Exchange。这一战略举措将确保 Ascent Exchange 上交易最多和最受欢迎的流动性指标得到深度和稳定的流动性的支持。这样的合作伙伴关系不仅强调了对 Ascent Exchange 市场地位的信任和信心，而且增强了该平台为其用户提供稳健可靠的交易体验的能力。 David： ：在战略转变之后，Ascent Exchange 进行了重大的品牌重塑。品牌在加密货币领域有多重要？您希望通过新的设计和颜色传达什么信息？ Ishan Pandey Ascent Exchange 的品牌重塑战略与 Horizen EON 的愿景和创新精神紧密契合。这次品牌重塑不仅仅是视觉上的改变；这是一种战略联盟，体现了 Horizen EON 的先进技术框架和前瞻性思维方法。 David： 通过采用新的设计和配色方案，Ascent Exchange 旨在传达活力、创新和以用户为中心的信息，反映了 Horizen EON 对可扩展性、安全性和强大生态系统的承诺。这种品牌上的协同作用凸显了在 DeFi 领域制定新标准的共同承诺，突显了 Ascent Exchange 和 Horizen EON 致力于引领区块链创新的决心。 ：对于希望加入 Ascent Exchange 的用户，他们应该采取哪些步骤来设置他们的 Horizen EON 钱包，以及 $ZEN Gas 代币如何融入整体用户体验？ Ishan Pandey 设置您的 Horizen EON 钱包需要几个简单的步骤，特别是如果您使用 MetaMask 或 Cobalt 钱包。对于 MetaMask 用户，添加 Horizen EON 的方法如下： David： 打开 MetaMask：启动 MetaMask 浏览器扩展程序或移动应用程序。 访问设置：导航至“设置”，然后导航至“网络”。 添加网络：点击“添加网络”。 输入网络详细信息：选择“手动添加网络”并输入以下详细信息： 网络名称：Horizen EON 新的 RPC URL： https://eon-rpc.horizenlabs.io/ethv1 链号：7332 货币符号：ZEN 区块浏览器 URL： ://eon-explorer.horizenlabs.io/ 至于 $ZEN Gas 代币，它是用于在 Horizen EON 网络上支付网络和交易费用的原生代币。 $ZEN可以从包括LBank在内的各大交易所获取，并可以通过EON链提取。 https 除了 MetaMask 和 Cobalt Wallet 之外，Sphere by Horizen 是访问 Horizen EON 网络的另一个选择。 Sphere 是一款多功能钱包，支持 ZEN 和 Horizen 网络上的其他代币。 为了将 ZEN 传输到 Horizen EON，使用了一种称为“前向传输”的功能。该机制允许 ZEN 从主 Horizen 区块链转移到 EON 平台。远期转账是确保 Horizen 生态系统内交易的流动性和便捷性的一个组成部分，使用户能够有效地参与 Horizen EON 上的 Ascent Exchange 平台。 ：展望未来，用户和投资者对 Ascent Exchange 有什么期望？是否有任何即将推出的功能或开发让您特别兴奋？ Ishan Pandey ：展望未来，Ascent Exchange 用户可以期待一系列新功能，包括先进的交易工具、更多样化的资产产品以及增强的安全措施。我们对集成人工智能驱动的分析以为用户提供更深入的市场洞察感到特别兴奋。 David ：社区是 Ascent Exchange 理念的核心。您如何与社区互动，他们在平台的治理和未来方向中发挥什么作用？ Ishan Pandey ：我们的社区在塑造平台的治理和未来方向方面发挥着至关重要的作用。我们通过定期更新、开放论坛征求反馈以及将他们的建议纳入我们的开发路线图来与社区互动。 David ：在一个日益拥挤的领域，Ascent Exchange 与其他 DeFi 平台的区别是什么？你们如何保持竞争优势？ Ishan Pandey Ascent Exchange 通过其以用户为中心的设计、ve(3,3) 代币经济学等创新功能以及对安全性和可扩展性的高度关注，在拥挤的 DeFi 领域中脱颖而出。我们通过不断发展和适应用户和市场的需求来保持竞争优势。 David： ：最后，随着我们看到全球监管格局的变化，Ascent Exchange 正在如何准备应对 DeFi 监管的潜在变化？您认为这会对行业产生什么影响？ Ishan Pandey 为了应对不断变化的监管环境，Ascent Exchange 积极与监管机构合作并保持领先于合规要求。我们相信，监管变化将为 DeFi 行业带来更多稳定性和信任，让做好准备和适应能力强的平台受益。 David： 总之，Ascent Exchange 致力于不断突破 DeFi 的可能性，确保我们的平台始终处于创新、安全和用户授权的前沿。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ ： 既得利益披露 该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 品牌作者计划